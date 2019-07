Scopri il modo giusto per conquistare gli uomini dello zodiaco. Il parere delle stelle segno per segno.

Quando ci si scopre a provare qualcosa per qualcuno, il primo pensiero è quello di trovare un modo per farsi notare al fine di conquistarlo. Se in alcuni casi la cosa può risultare abbastanza semplice, in altri può sembrare una vera impresa. La buona riuscita di un tentativo di conquista può dipendere infatti da svariati fattori come la compatibilità caratteriale, le cose che si hanno in comune, la capacità di “leggere” l’altra persona e l’idea che questa ha in merito all’amore.

Per fortuna in nostro aiuto possono arrivare le stelle che, oltre ad influenzare ognuno di noi, tracciano sempre un profilo piuttosto delineato del modo di essere di ogni segno zodiacale.

Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più misteriosi e quali segni dello zodiaco odiano tutto e tutti, scopriremo il modo per conquistare gli uomini dello zodiaco, cercando di scoprire il modo migliore per agire.

Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con le emozioni, in consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente della persona che si vuole conquistare, in modo da avere più frecce al proprio arco.

Oroscopo: Il modo perfetto per conquistare gli uomini delle zodiaco

Ariete – Sfidandolo con stile

Gli uomini dell’Ariete sono persone che vivono la vita come una costante sfida alla quale amano prendere parte. Per conquistarli è quindi importante non rendergli le cose troppo semplici. Va bene farsi notare e lasciare intuire un certo interesse nei loro confronti, questo però non dovrà mai essere certo al 100% perché per natura amano partire alla conquista e non il contrario. Stuzzicarli è quindi il modo migliore di agire, facendosi desiderare e imparando a dosare momenti di attenzioni ad altri nel quale essere più sfuggenti. Il tutto ricordando che sono persone che hanno bisogno dei propri spazi, motivo per cui è meglio mettere da parte ogni forma di gelosia eccessiva o controlli ossessivi sul suo tempo libero. Solo in questo modo si potrà contare su una conquista che funzioni e che porti anche ad una relazione in grado di durare nel tempo.

Toro – Mostrando la propria femminilità

I nativi del Toro hanno un rapporto molto particolare con l’amore. Se da un lato sono romantici e sognano un futuro di coppia stabile che porti persino al formarsi di una famiglia, dall’altro tendono ad essere molto chiusi, specie all’inizio di una relazione. Per loro la donna importante è solo quella destinata ad essere parte del loro futuro, motivo per cui fin quando non ne sono sicuri danno al rapporto di coppia un ruolo più marginale. Se si riesce a non farsi bloccare da questo primo ostacolo, conquistarli non è poi così difficile. Basta mostrare la propria femminilità unita ad una capacità di cavarsela da sole in ogni situazione. Requisito che apprezzano in modo particolare e che li porta ad avere stima e maggior considerazione dell’altra persona. Per il resto, le coccole sono il modo migliore di comunicare con loro, specie se associate a sorprese, regali e momenti speciali che li facciano sentire al centro dell’attenzione e, pertanto, speciali.

Gemelli – Facendolo sentire importante

I nati sotto il segno dei Gemelli sono tra i segni zodiacali più difficili da comprendere poiché così duali da cambiare modo di vedere le cose da un momento all’altro e senza dare segnali di alcun tipo. Per fortuna, quando si parla di relazioni, hanno dei punti in comune che tendono ad essere sempre gli stessi e che si focalizzano in modo particolare sulla necessità di sentirsi importanti per l’altra persona. La prima cosa da fare per conquistarli è quindi quella di fargli capire che c’è un certo interesse e che li si reputa in qualche modo speciali. A ciò si dovrà unire capacità di tener vivo il loro interesse, sapendo chiacchierare del più e del meno, incuriosendoli e lasciandogli capire che un’eventuale relazione futura sarebbe un continuo divenire in grado di rendere impossibile il sopraggiungere della monotonia, cosa che proprio detestano. In questo modo si riuscirà sicuramente ad attirare l’attenzione e chissà che da questa non nasca anche un interesse di tipo sentimentale.

Cancro – Dandogli tempo

I nativi del Cancro hanno bisogno dei loro tempi e ciò si riflette anche nelle relazioni. Il miglior modo per conquistarli è quindi quello di farsi notare per poi mettersi da parte, avendo però l’accortezza di restare sempre sotto il loro sguardo. Il trucco sta nell’interessarli al punto da far sentire la propria mancanza cosa che, presto o tardi, li spingerà a farsi avanti per cercare di approfondire la conoscenza. In questo modo, e facendo molta attenzione nel non farli sentire in alcun modo “pressati” si può sperare di ottenere qualcosa in più. La mossa finale, però, spetta a loro perché sentirsi controllati li porterebbe ad allontanarsi di nuovo.

Leone – Mettendolo al centro dell’attenzione

Gli uomini del Leone hanno come prima necessità quella di sentirsi sempre al centro dell’attenzione, motivo per cui tendono sempre a socializzare con gli altri e a prendere il posto in primo piano tutte le volte che gli è possibile. Per conquistarli, quindi, la cosa migliore da fare è palesare l’interesse che si prova, lodandoli senza però sminuirsi. Per loro è infatti importante sapere di avere al proprio fianco una possibile spalla, qualcuno del quale andare orgogliosi e che pur essendo disposto a fargli sempre da secondo sia, in effetti, una persona con tante capacità ed interessante sotto ogni punto di vista. Stargli accanto può rivelarsi piuttosto impegnativo ma se si è certi che ne vale la pena, allora è bene mostrargli quanto si potrebbe essere una coppia perfetta insieme. Detto ciò bisogna saper essere aperti di mente perché la gelosia sarà sempre in agguato visto che bisognosi di lusinghe tenderanno sempre ad accogliere tutte quelle che gli verranno fatte.

Vergine – Mostrando sempre il meglio di se

I nativi della Vergine sono notoriamente persone che tendono a notare tutti i particolari e che hanno un metro di giudizio piuttosto spiccato e, per certi versi, severo. Se si decide di conquistarli è quindi indispensabili lavorare prima di tutto su se stesse, mostrandosi sempre al meglio delle proprie capacità estetiche ed intellettuali. Non sono segni disposti ad accettare un abbigliamento dimesso o una personalità che non sia in grado di risplendere in ogni momento e ciò li rende persone davvero difficili da reggere nel lungo periodo. Se alla base c’è però un interesse così forte da non far temere tutto ciò, allora l’unica cosa da fare è mettersi in gioco, esprimersi al meglio e farsi notare il più possibile senza però causargli grandi stravolgimenti. Legati come non mai alla loro routine, tendono infatti ad andare in ansia davanti al più piccolo cambiamento.

