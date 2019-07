Una bevanda estiva per ogni segno zodiacale

Scopri qual è la bevanda estiva più adatta ad ogni segno zodiacale per questo 2019.

Fonte: Istock

Quando si parla di estate si corre con la mente a spiagge assolate, ombrelloni e momenti di puro relax da condividere con gli amici e con la persona amata. Chi ama trascorrere momenti piacevoli non può ovviamente fare a meno di inserire nel pacchetto anche cibo e bevande rinfrescanti, in grado di rendere ancor più speciale ogni momento di vacanza. Visto che anche la bevanda che meglio si sposa con l’umore ed il carattere di ognuno di noi può essere influenzata dalle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che odiano tutto e tutti e quali segni dello zodiaco hanno bisogno di cambiamenti, scopriremo qual è la bevanda estiva più adatta ad ogni segno, in modo da dare un tocco speciale ai momenti di relax.

Oroscopo: una bevanda estiva perfetta per ogni segno zodiacale

Fonte: Istock

Ariete – Lo spritz

I nati sotto il segno dell’Ariete vivono le vacanze estive come un momento unico e nel quale concedersi il massimo del relax e del divertimento. Proprio in virtù di quest’ultimo, quando si tratta di bere qualcosa, la bevanda più adatta è lo spritz. Per loro l’alcol sa già di euforia e momenti piacevoli da trascorrere con gli amici e berne qualcuno durante le vacanze sarà un modo per assaporarle in toto, lasciandosi avvolgere dall’ebrezza che solo così riescono a provare.

Fonte: Istock

Toro – Una cioccolata fredda

I nativi del Toro amano da sempre le coccole e quale miglior alimenti della cioccolata per un momento da dedicare a se stessi? Visto che le temperature sono sempre più calde, la scelta ideale è una buona cioccolata fredda in tazza, magari con l’aggiunta di un po’ di panna. Una bevanda in grado di far tornare bambini e di dare il giusto senso di appagamento ai nativi del segno, noti a tutti per il loro essere estremamente golosi.

Fonte: Istock

Gemelli – Il gazpacho alcolico

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno sempre bisogno di una spinta in più per scrollarsi di dosso la monotonia che tanto odiano. Se devono gustare una bevanda estiva, la scelta più adatta a loro può essere quindi quella di un buon gazpacho alcolico. Il suo classico sapore reso più frizzante dalle bollicine gli farà apparire il tutto sotto una vesta nuova, rinfrescandoli e dandogli quella marcia in più che sono soliti cercare sempre in tutto.

Fonte: Istock

Cancro – Un bicchiere di latte freddo

I nativi del Cancro amano i sapori che ricordano loro l’infanzia e tra questi non può ovviamente mancare il latte freddo. Una bevanda perfetta, da bere in qualsiasi ora del giorno e sempre in grado di dargli quella dose di coccole di cui hanno spesso bisogno. Che sia da solo o accompagnato da un dolcetto è sempre una scelta azzeccata che li guiderà nel loro personale viaggio dei ricordi, quello che amano concedersi spesso.

Fonte: Istock

Leone – Il mojito

Quale bevanda può essere più adatta di un mojito per i nati sotto il segno del Leone? Estiva, fresca, allegra e alcolica. Il giusto mix per coniugare la loro innata allegria con la voglia di fare che non li abbandona proprio mai e che quest’estate è come sempre li a fargli da guida verso avventure nuove da intraprendere per sentirsi sempre parte di qualcosa di attivo. Perfetto da sorseggiare in riva al mare o da bere in compagnia degli amici fidati, quelli con i quali ogni momento è fatto di complicità e divertimento.

Fonte: Istock

Vergine – Il latte di mandorla

I nativi della Vergine vivono su una sorta di altalena di emozioni che li porta a cambiare umore molto rapidamente. Capire di cosa hanno bisogno, quindi, può risultare piuttosto difficile. Volendo restare in campo neutro si può dire che un buon latte di mandorla ghiacciato sia una scelta in grado di sposarsi sia con la loro fase negativa che con quella positiva. Ad esso, volendo, si potrà poi abbinare dell’altro in base al momento, dandogli così modo di esplorare nuove sfumature di sapori.

