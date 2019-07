Test della personalità, dopo aver guardato l’immagine, scegli un animale e scopri cosa rivela su di te!

Spesso quando guardiamo un immagine ‘velocemente’ tendiamo a vedere solo su alcuni dettagli ed a concentraci solo su una parte della foto. Infatti la nostra mente in quel preciso instante si concentra solo sua una cosa che ritiene più importante rispetto ad altre. Per questo abbiamo deciso di proporvi questo test

Nell’immagine che vi proponiamo qui sotto, che solo apparentemente, può sembrare astratta, sono rappresentati alcuni animali. Prestate per qualche secondo attenzione alla foto e poi rispondete alla domanda: Quale animale vi è apparso per primo?

Test: che animale hai scelto?

Colomba

La colomba è universalmente l’animale che rimanda alla pace e alla speranza. Di conseguenza se questa è stata la prima cosa hai visto indica che sei una persone pura di animo e che cerca sempre di mantenere la pace con tutti evitando gli ostacoli. Siete anche molto vulnerabili quindi state attenti alle persone che vi circondano.

Farfalla

Se l’animale che avete scelto sono state le farfalle, simbolo di trasformazione e l’evoluzione, vuol dire che sei persona che cerca di godersi sempre ogni momento della vita. Pero attenzione a non essere troppo dissoluti.

Aquila

L’aquila è l’animale per eccellenza che rappresenta uno spirito libero. Se l’avete vista per prima, significa che siete sempre pronti a volare in alto, ma attenti a non essere troppo ambiziosi perché può essere vista come arroganza.

Lupo

Il Lupo è un animale bello e affascinante attorno al quale si vanno a creare molti pregiudizi. Se lo avete visto per primo significa che ami ritagliarti i tuoi spazi, tuttavia in alcune occasioni ami stare insieme alla famiglia e agli amici.

Cane

I cani sono leali, fedeli e sono tra gli animali più apprezzati e amati al mondo. Se è il primo che avete visto, vuol dire che sei una di quelle persone che da tutte se stesse per gli altri, ma a volte capita che rimaniate scottati.

Mantide religiosa

Se l’animale che avete visto è la mantide religiosa, specie sacra per molte culture, vuol dire che spesso apparite agli occhi degli altri, diversamente da come realmente siete.

