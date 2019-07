Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che arricchiranno la prima serata dei canali in chiaro più seguiti. E’ tempo di palinsesto tv!

Stasera in tv: palinsesto domenica 21 luglio

Rai Uno – Un passo dal cielo – Stagione 4 Episodio 4 – L’accusa (Fiction)

Il nuovo protagonista Francesco Neri (interpretato dall’attore romano Daniele Liotti) porta maggiore azione e meno risvolti spirituali all’interno delle dinamiche della fiction. A ciò si aggiunge una new entry d’eccezione, #Fedez, che, nei panni di se stesso, minerà gli equilibri tra Eva e il commissario Nappi.

Rai Due – N.C.I.S. – Stagione 15 Episodio 16 – Maneggiare con cura (Telefilm)

La morte del sottufficiale Sweeney vede parecchi punti interrogativi. L’uomo è stato avvelenato attraverso dei biscotti al cianuro. A spedirli dovrebbe esser stato il Sergente in pensione John Ross che, però, risulta essere totalmente estraneo all’accaduto.

Rai Tre – Cate McCall – Il confine della verità (Film)

Cate McCall è stata una procuratrice di fama, la cui carriera è stata stroncata dalla tossicodipendenza che ha provocato anche l’allontanamento della figlia. Ormai in via di riabilitazione, Cate accetta i tornare a esercitare come avvocato per difendere una donna accusata ingiustamente di omicidio. L’obbiettivo è naturalmente anche riacquisire e avvicinarsi nuovamente alla possibilità di ottenere la custodia della figlia. I propri demoni personali e un sistema di poliziotti corrotti si frapporranno però ben presto sul cammino di Cate, svelando inoltre le falle di un sistema giudiziario che si ferma alle sole apparenze senza ricercare davvero la verità.