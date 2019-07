Meteo lunedì 22 luglio: in arrivo temperature cocenti

Nella giornata di lunedì atteso un meteo nel complesso stabile e sereno, con temperature roventi.

Direttamente dal Sahara arriverà sul territorio italiano un’aria che a dire calda è usare un eufemismo. Sulla scia di quanto è successo a giugno, la colonnina di mercurio subirà un’impennata dopo una conclusione di weekend dove l’alfa l’ha fatta da padrone.

Secondo le più recenti previsioni il picco di calore si farà sentire soprattutto nelle zone tirreniche del centro e sulla Sardegna. In particolare da stare attenti tra martedì e mercoledì quando si è toccheranno i 38 °C al centro nord e in alcune aree della Sardegna. Purtroppo per noi l’umidità si farà sempre più insistente rendendo ogni movimento difficoltoso. Verso domenica tuttavia, un’interruzione della pressione porterà nello specifico sui rilievi del nord-est dei temporali e un lieve calo delle temperature. Il caldo rimarrà comunque notevole fino a fine mese.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 22 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord della Penisola avranno a che fare con gli effetti dell’anticiclone subtropicale. Il clima sarà stabile con cieli limpidi o sporcati soltanto da qualche velatura. Le temperature si attesteranno in ulteriore salita con i valori massimi compresi tra i 31°C e i 36°C. In mattinata il cielo sarà velato, con qualche addensamento a carattere locale. Nuvolosità sparsa in prossimità dei rilievi con qualche debole rovescio a livello locale. Nuvole e velature pure nelle ore pomeridiane.

Il cielo a centro

Sulle regioni centrali del Paese attesa una giornata all’insegna del caldo e del sole. Degli annuvolamenti e delle velature si faranno vedere nella zona adriatica. Qualche annuvolamento più intenso si presenterà sull’Appennino dove non mancheranno locali velature. Le temperature si attesteranno in salita con massime comprese tra i 32 °C e i 37 °C. Dalle ore pomeridiane diradamento delle nuvole cumuliformi, mentre alla sera si incontrerà un aumento delle velature sulla Toscana, l’Umbria e le Marche.



Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole dovrà attendersi un cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature si riveleranno leggermente superiori alla media stagionale con valori massimi compresi tra i 30°C e i 35°C.

