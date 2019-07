Stasera in tv, sabato 20 luglio: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporti per la prima serata di oggi. E’ tempo di palinsesto tv!

Che il sabato sera abbia inizio ma, questa volta, all’insegna del più completo relax.

Niente giri in città o serate per locali, bensì il divano e un po’ di semplice tv. Sì ma che cosa vediamo? Valutiamo insieme le diverse opzioni e scegliamo poi ciò che più sembra fare al caso nostro.

Arriva il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi.

Il dettagliato elenco dei programmi proposti dai diversi canali in chiaro ci aiuterà a valutare tutte le opzioni a nostra disposizione.

Che cosa sceglier tra show, film e serie tv? A voi l’ardua sentenza.

Stasera in tv: palinsesto sabato 20 luglio

Rai Uno – Ulisse: il piacere della scoperta – Quella notte sulla luna (Documentario)

Piero e Alberto Angela straordinariamente insieme per una puntata speciale del programma del più giovane che mira a celebrare i 50 anni del primo uomo sbarcato sulla luna.

Rai Due – La doppia vita di mio marito (Film)

Sabrina ha il sospetto di essere tradita. Suo marito Fletcher viaggia spesso per lavoro e la donna teme che in questo suo girovagare possa avere altre donne. Non sospetta però che il marito abbia addirittura una seconda famiglia a Parigi, con tatto di loschi traffici perpetrati con il suocero.

Rai Tre – Adidas Vs Puma (Film)

I fratelli Dassler sono ude ricchi produttori di scarpe i cui attriti però si fanno ogni giorno più intollerabili. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ciascuno di loro imboccherà allora la propria strada, dando vita a due realtà produttive di fama internazionale. Alla fine di questo viaggio riusciranno però a ritrovarsi?