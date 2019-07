Astrologia: quello che ogni segno zodiacale non ammetterà mai

Gli Astri ti rivelano quello che non vuoi ammettere per farti affrontare i difetti e aiutarti ad evolvere

Certe verità sono difficili da ammettere, soprattutto quando si tratta di convinzioni consolidate negli anni. Alcuni di noi consapevolmente preferiranno evitare di pensare alle cose che ci inquietano, mentre altri sceglieranno di affrontarle.

Una profonda analisi introspettiva è importante e ci consente di affrontare i nostri difetti e porci degli interrogativi per evolvere e diventare una persona migliore.

Il tuo segno astrologico ti fornirà la risposta sui tuoi limiti e difetti:

Ariete



Il desiderio di conquistare ad ogni costo fa parte del carattere di questo segno di fuoco. Gli Ariete tendono a perdere di vista il loro obiettivo a causa della loro preoccupazione di apparire irreprensibili agli occhi degli altri. Avranno difficoltà a sfidare se stessi per paura di apparire deboli o indecisi.

Toro

I toro, come gli altri segni della terra, non si arrendono mai e non riconoscono i loro errori. Faranno di tutto per riscattare se stessi e i loro torti, ma il loro orgoglio impedirà sempre loro di ammettere i propri errori nel profondo di se stessi.

Gemelli

Belli ed eccellenti comunicatori, i Gemelli tenderanno ad abusare delle loro qualità e ad impegnarsi con molte persone e molte promesse senza avere i mezzi per rispettare la sua parola. La cosa essenziale per lui è assicurare il momento presente senza pensare alle conseguenze future. Avrà problemi come tutti i nativi del segno d’aria a concentrarsi su un argomento.

Cancro

Nascosti dietro un’armatura d’acciaio, i nativi di questo segno nascondono bene la loro sensibilità che è una caratteristica comune all’elemento acqua. Possono essere profondamente influenzati dalle osservazioni e dalle critiche degli altri senza mostrare nulla. Silenziare i loro sentimenti è una reazione automatica per nascondere una vulnerabilità che considerano una debolezza.

Leone

Leone ama trovarsi sotto i riflettori e fa di tutto per rimanere lì: ha paura di perdere il suo posto come re e non gli piace essere detronizzato. Come ogni segno di fuoco, la sua passione può diventare pericolosa e probabilmente ricorrerà a sotterfugi per contrastare la competizione e difendere la sua posizione.

Vergine

I segni della Vergine non si fermano davanti a nulla per raggiungere un loro fine. Inoltre, amano la perfezione che può creare attriti con il loro ambiente perché i loro standard sono generalmente vincolanti rispetto alla norma. Nel profondo di loro stessi, vorrebbero lasciar andare la zavorra ma non lo ammetteranno mai.

Bilancia

Il nativo di questo segno ama aiutare il suo vicino, ma non riconoscerà mai di averne bisogno. Libero come elemento aereo, è difficile per lui accettare di dipendere da qualcuno. Questa testardaggine aumenta l’abisso che lo separa dagli altri.

Scorpione

A causa della loro grande emotività nascosta, gli Scorpioni fingeranno di non prestare attenzione e non mostrare il loro attaccamento. Ammettere questo stato di cose farebbe un buon lavoro per quei nativi del segno d’acqua che mancano di realismo sia nella loro percezione che nelle loro relazioni.

Sagittario

L’equilibrio è un valore essenziale nell’universo: che non è il caso per i nativi di questo segno che perdonano troppo e sono buoni con tutti, anche con quelli che si approfitteranno di loro. Non è male concentrarsi su se stesso e definire un confine alla tua gentilezza: è necessario sapere come porre dei limiti e soprattutto imporli.

Capricorno

Quando le cose vanno male, il Capricorno non ammetterà mai la situazione e farà di tutto per dimostrare che tutto va bene. Accettare aiuto e aprirsi agli altri non fa parte del suo carattere. Ha paura di passare per un debole.

Acquario

Questo segno d’aria è un parlatore che ammetterà prontamente molte cose, tranne i suoi errori. Per lui, è vittima di circostanze sfortunate o persone ingannevoli: cercherà sempre di difendere le sue decisioni anche se è convinto di aver sbagliato lui stesso.

Pesci

Questo segno difficilmente riconosce la sua responsabilità in tutto ciò che gli accade: vive nel suo mondo dove tutto va storto a causa degli altri. Il suo elemento è l’acqua, quindi la sua mancanza di realismo. Riconoscere i suoi errori gli farebbe molto bene.

