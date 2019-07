Scopri quali sono i segni zodiacali che odiano tutti e quali sono quelli che, invece, sono sempre propositivi.

Le relazioni umane sono una delle più grandi incognite della vita. Ogni giorno si fanno nuove conoscenze e se tra queste, alcune sembrano più destinate di altre a sfociare in rapporti di amicizia o di tipo sentimentale, altre finiscono in un niente o, ancor peggio, in rapporti controversi dove antipatia e insofferenza verso l’altro la fanno da padrona. Ovviamente nella riuscita (o non riuscita) di determinati rapporti entrano in gioco diversi fattori tra i quali non è da sottovalutare la compatibilità data dai segni zodiacali.

Per questo motivo, oggi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che non sono fatti per le storie a distanza e quali segni dello zodiaco sono i più misteriosi, scopriremo quali odiano tutti e quali invece sono sempre ben disposti.

Oroscopo: i segni zodiacali che odiano tutto e tutti e quelli che, invece, sono sempre ben disposti verso gli altri

Ariete – Quelli che restano neutri e amano quelli che scelgono

I nati sotto il segno dell’Ariete non rientrano tra i segni zodiacali che odiano tutti. Solitamente di buon umore tendono ad essere socievoli con tutti. Ciò nonostante non si legano facilmente agli altri perché per farlo hanno bisogno di tempo e di punti in comune da condividere. Di loro si può quindi dire che pur non mostrandosi mai scontrosi con gli altri, sanno mantenere le distanze, lasciandosi andare veramente solo con coloro che ritengono essere importanti o almeno degni di considerazione.

Toro – Quelli che vanno d’accordo con tutti

I nativi del Toro hanno sempre un atteggiamento sereno nei confronti della vita e ciò vale anche con le persone che si affacciano nella loro vita. Sebbene abbiano un rapporto esclusivo solo con coloro che reputano di famiglia, riescono a mostrarsi estremamente cordiali con tutti, instaurando dei rapporti sempre piacevoli. Ciò avviene perché il loro modo di vivere rilassato li porta ad essere elastici verso i difetti altrui, forti della consapevolezza di poter contare sul loro piccolo mondo al cui interno non può entrare nessuno se non quelli da loro attentamente selezionati e scelti.

Gemelli – Quelli che odiano e amano in base all’umore

Imprevedibili come sempre, i nati sotto il segno dei Gemelli non hanno un modo di rapportarsi stabile. Per loro è sempre tutto bianco o nero ed estremamente dipendente dal loro umore. Così, se alle volte possono apparire ben disposti verso tutti, altre finiscono con l’essere piuttosto acidi. Di contro sono così socievoli da godere della simpatia di tutti e per questo motivo, nonostante i loro sbandamenti d’umore, riescono sempre ad avere una buona rete sociale. Cosa che si rende possibile grazie al fatto che basta conoscerli un po’ per capire che quando agiscono in modo scontroso è solo perché hanno la luna storta e non c’è nulla di personale.

Cancro – Quelli che amano solo chi li ama

Entrare nelle grazie dei nativi del Cancro non è una cosa difficile. Di base, infatti, sono persone che non amano e non odiano istintivamente ma che valutano le persone in base a come si comportano con loro. Ciò significa che se sanno di contare qualcosa per gli altri o di piacergli, avranno sempre un occhio di riguardo nei loro confronti. Al contrario, davanti ad un atteggiamento ostile, si mostreranno scontrosi e permalosi al punto da poter entrare addirittura in guerra. Sono quindi persone che amano e odiano tutti ma solo in risposta ai sentimenti e, in particolare, al trattamento che gli viene rivolto.

Leone – Quelli che, apparentemente, amano tutti

I nati sotto il segno del Leone sono persone che prendono la vita in modo solare e che per questo hanno quasi sempre un approccio positivo verso tutto e tutti. Questo loro modo di essere li fa apparire come persone socievoli e alla mano anche se c’è da dire che tante volte la loro è solo una facciata. Se presi in contropiede o osteggiati, finiscono infatti con il mostrare un’altra parte di se, sicuramente meno allegra ed in grado di spiazzare chi, scoprendola per la prima volta si trova impreparato. Detto ciò, a meno di non arrivare allo scontro, cercano sempre di essere disponibili, pur essendo in realtà meno rivolti agli altri di quanto non cerchino di mostrarsi.

Vergine – Quelli che odiano tutti

I nativi della Vergine, pessimisti come sono, non hanno quasi mai idee positive su chi li circonda. Per questo motivo si trovano spesso e volentieri ad avere atteggiamenti scontrosi verso gli altri, mostrandosi critici al punto da snervare chi ha a che fare con loro. Per questo motivo non godono sempre delle simpatie altrui e ciò anche se tante volte, cercando di entrare nel loro mondo li si può scoprire ben più disposti di quanto non appaiano. Detto ciò, restano persone ipercritiche e così razionali da essere povere di slanci verso gli altri e, diffidenti per natura, sono certamente tra i segni zodiacali che, più facilmente di altri, si trovano ad odiare tutti.

