Salvatore Di Carlo, ex corteggiatore di Uomini e Donne e marito dell’ex tronista Teresa Cilia, racconta i dettagli del periodo in cui cadde in depressione.

Salvatore Di Carlo, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, ha raccontato i dettagli della sua carriera calcistica confessando di essere caduto in depressione dopo una pesante squalifica. Per tutti, Salvatore è ancora l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che, dopo aver conquistato il cuore dell’allora tronista Teresa Ciia, l’ha portata all’altare, ma Di Carlo è soprattutto un calciatore che spera di poter dimostrare il proprio valore.

Salvatore Di Carlo: “caddi in depressione. Dagli spalti mi chiamano ancora Uomini e Donne”

Salvatore Di Carlo ha cominciato a giocare a calcio sin da bambino e fu notato anche da Juventus e Udinese che riuscirono a portarlo in squadra. All’epoca, però, il marito di Teresa Cilia era giovanissimo e sentiva profondamente la mancanza della famiglia. La società friulana, così, decise di mandarlo in prestito ad una squadra siciliana. Salvatore ha così continuato a giocare a calcio anche se c’è stato un momento davvero difficile.

“Una partita terminò con una rissa pazzesca. Fioccarono le squalifiche e per me la mano fu pesantissima: un anno e mezzo di stop e da momento all’altro la vita cambiò. Mi ritrovai svincolato. Un anno e mezzo senza calcio in cui passai davvero dalle stelle alle stalle, del professionismo sfiorai il baratro. Dalle giornate in cui sentivo il telefono squillare continuamente al momento in cui non mi cercava più nessuno. Caddi in depressione”, racconta.

Nella vita di Salvatore arriva così Uomini e Donne che gli permette d’incontrare Teresa. Dopo il matrimonio e aver vissuto per un periodo a Roma, i due sono tornati a vivere in Sicilia dove Di Carlo ha ricominciato anche a giocare a calcio.

“Dagli spalti mi chiamano ancora Uomini e Donne, i pregiudizi non mancano, ma io voglio riprendermi ciò che mi è stato tolto. Mi stavo rassegnando, volevo cercarmi un altro lavoro, ma ho capito che ho ancora una voglia matta di dimostrare il mio valore. Sarò un folle ma il mio desiderio è quello di giocare tra i professionisti e dimostrare a tutti che Salvatore Di Carlo non è un personaggio televisivo ma un calciatore in cerca di riscatto”, ha concluso.

