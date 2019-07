Tormento chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Tormento è un rapper di 43 anni. Lui è nato il 6 settembre 1975 a Reggio Calabria sotto il segno della Vergine, il suo vero nome è Massimiliano Cellamaro ed ha diversi nomi d’arte quali Yoshi Torenga e Antonio Mantelli. Suo padre è originario di Cerignola (Foggia) mentre sua madre è reggina, ha anche due fratelli anche loro rapper Marya e Esa (con quest’ultima ha formato i Siamesi Brothers)

Dopo un’infanzia trascorsa nella città natale, si trasferisce con la famiglia prima a Varese, poi a Novara, Castellana Grotte e infine Genova. Si forma musicalmente sotto l’influenza dell’hip hop statunitense, in particolar modo di rapper e gruppi della west coast come Tupac Shakur, Snoop Dogg e N.W.A.; inoltre, fra i suoi ascolti, c’è molto R&B e soul.

Tormento: carriera

Tormento inizia a lavorare come cantante negli anni 90 quando forma con il producer Big Fish i Sottotono: un gruppo composto inizialmente da quattro persone con il quale produce, nel ‘94 il suo primo album Soprattutto sotto. Ma per loro il vero successo arriva grazie al singolo La mia coccinella.

Si sussegue un successo dietro l’altro fin quando approdano a Sanremo nel 2001 con Mezze verità, tuttavia il brano è um flop. Dopo questa brutta esperienza, il gruppo si scioglie e Tormento inizia una carriera solista con il nome Yoshi Torenga. Il suo primo album solista esce nel 2004 con il titolo Il mondo dell’illusione.

La carriera da solista, però, non gli ha porta il successo sperato (e neanche paragonabile a quella con i Sottotono). Infatti fuori dal gruppo pubblica circa nove album, alcuni in collaborazione con altri artisti come Primo Brown, ma rimane lontano dalla scena mainstream.

Torna ad essere popolare nella scena musicale nel 2019 quando lancia sul finire di marzo un singolo molto apprezzato con J-Ax: Acqua su Marte.

Si tratta di un brano tra dance e soul prodotto dagli SDJM e come spiega Tormento “vuol veicolare un messaggio positivo, e cioè che tutto è sempre possibile anche quando sembra che le cose non vadano per il verso giusto, la tua strada sembra già segnata e ci sono tanti ostacoli da superare. Invece succedono cose incredibili, il pezzo racconta proprio il momento in cui reagisci per superare la sconfitta”.

