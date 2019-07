Temptation Island 2019, cos’è successo tra Jessica Battistello e Alessandro Zarino? Il tentatore vuota il sacco e racconta tutta la verità.

Jessica Battistello ha lasciato il villaggio di Temptation Island 2019 dopo aver chiuso la storia con il fidanzato Andrea Filomena e la promessa di conoscere nella vita reale il tentatore Alessandro Zarino che le aveva fatto provare delle emozioni che non provava da tempo. A distanza di settimane da quella promessa, Jessica e Alessandro si sono fidanzati? A vuotare il sacco e a raccontare tutta la verità è il tentatore che, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, ha raccontato i dettagi della sua conoscenza con Jessica.

Temptation Island 2019, Aessandro Zarino confessa cos’è successo con Jessica

Jessica Battistello e Alessandro Zarino hanno cominciato a frequentarsi dopo Temptation Island 2019? Tra i due è scoppiato l’amore? A rispondere a tali domande è il tentatore che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. “Dal primo momento i miei occhi sono caduti su di lei. Abbiamo iniziato a raccontarci ed è nato da subito un feeling. Col tempo ho avvertito una grande fragilità, un grande bisogno di sentirsi accolta, considerata e protetta: ecco perché fin dal primo momento non ho fatto altro che abbracciarla”, ha spiegato Alessandro ricordando il momento in cui ha incontrato Jessica.

“Credo che Jessica abbia trovato in me quel calore, quella comprensione e quella volontà di ascoltarla che probabilmente le erano venuti a mancare. L’impressione è che tra lei e Andrea non ci fosse più dialogo e questo penso sia il motivo del suo avvicinamento. Da subito ho capito che si trattava di una coppia profondamente in crisi, con mancanza di equilibrio e di prospettive future, in cerca di risposte”, ha aggiunto ancora.

“Durante quelle settimane ho subito provato una grande attrazione fisica nei suoi confronti, ma soprattutto ho avvertito una grande sintonia e complicità. Parlare di sentimenti in questa esperienza sarebbe prematuro, perché credo che due persone per alimentare un interesse iniziale si debbano vivere nella quotisitanità e questo non è ancora successo. Non nego che Jessica in questa avventura sia stata fondamentale per me, come credo e spero di esserlo stato io per lei. In questo momento di una sola cosa sono certo, ed è che a prescindere dal nostro rapporto, in futuro sarò sempre presente qualora lei avesse bisogno di me” – ha dichiarato ancora il tentatore che, infine, sulla voglia di conoscere Jessica ha concluso – “Ciò che mi ha spinto a conoscerla anche fuori è stato il suo non porsi limiti, il vederla aperta a diverse opinioni e punti di vista. È una persona che non si spaventa di fronte alla possibilità di un cambiamento”.

