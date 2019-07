Sicurezza domestica: cosa evitare a casa se hai un bimbo piccolo. La sicurezza della casa è il modo migliore per proteggere tuo figlio – VIDEO

La casa e la sua messa in sicurezza è importante quando arriva un bebè. Adeguare gli ambienti domestici alla vita di un neonato è fondamentale per prevenire tragici incidenti casalinghi.

Segui i nostri suggerimenti per rendere la tua abitazione un luogo adatto ad un bimbo piccolo. La guida è consigliata per neonati da 7 ai 12 mesi. M, ovviamente, la protezione non si ferma a tali mesi, continua sempre, per il benessere del bimbo.

