Kiko e Ambra pronti per Temptation Island Vip? Lui svela tutto

Kiko e Ambra saranno la prossima coppia che parteciperà a Temptation Island Vip? Lui rivela tutta la verità

Kiko Nalli e Ambra Lombardo si sono conosciuti all’interno del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Nip. i due stanno insieme da pochissimo e da circa un mese nel toto-nomi delle coppie che faranno parte del cast sono finiti anche loro.

Tuttavia l’ex marito di Tina Cipollari ha smentito il tutto durante un’intervista rilasciata in esclusiva per sito IsaeChia.it: “Ormai è un mese che è uscita la notizia che vorrebbe me e Ambra come prossimi partecipanti a ‘Temptation Island Vip’, ma volevo smentirla ufficialmente! Volevo precisare, infatti, che a differenza di ciò che si è detto in giro, noi non siamo stati contattati da nessuna produzione. Questa voce è girata, ma in realtà non è assolutamente così.”

Poi prosegue affermando la sua volontà di voler puntare solo sulla verità: “Voglio smentire perché non mi va di leggere notizie false, io non sono per i falsi scoop. Voglio che ci sia solo la verità. E la verità è che ci hanno contattati, ma si trattava solo di un’agenzia di Milano, che ci ha chiesto se io e Ambra fossimo disponibili. Tutto qua, non c’è altro. Ci tengo a chiarire che non c’è stato nessun contatto con la produzione di ‘Temptation Island’!”

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Kiko e Ambra a Temptation? Lei di tutt’altro parere

Non molto tempo fa, alla fine di giugno, Ambra Lombardo durante la trasmissione radiofonica ‘Non succederà più’ ha espresso il suo parere riguardo una possibile avventura nello reality show di Canale 5: “Ho letto questa notizia. La cosa in parte mi ha sorpreso perché non ne sapevo niente. Io sono siciliana e puoi capirmi. Ho un problema tecnico con la gelosia. Faccio proprio fatica a immaginare il mio uomo a rapportarsi con altre donne”.

Tuttavia sarebbe tentata di vedere il comportamento del suo uomo in sua assenza: “Però non sarebbe male vederlo in circostanze problematiche. In sé la prova sarebbe un ottimo banco di prova, giusto per capire”.

Leggi anche >>> Forte terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.1 – Video

Leggi anche >>> Terremoto: 8 scosse registrate in provincia di Agrigento – VIDEO

Leggi anche >>> Lady Gaga e Bradley Cooper: convivenza a New York – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI