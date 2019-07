Instagram si fa più duro e minaccia di chiudere gli account che non rispetteranno il regolamento.

Ancora novità dal mondo di Instagram. Dopo il test sui like (ancora in corso) il noto social di foto ha deciso di rendere più duro il regolamento, sospendendo gli account che non lo rispettano. Questa volta, però, prima di agire, manderà un avviso dando così modo agli account sotto accusa di dire la propria prima di vedersi chiudere il profilo.

