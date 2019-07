Oroscopo: I segni zodiacali che non vivono bene le storie d’amore a distanza e quelli che, invece, ci riescono benissimo.

L’estate è da sempre nota come la stagione degli amori leggeri, quelli che nascono con spensieratezza e che spesso si concludono insieme alle vacanze, lasciando un piacevole ricordo e qualche cuore infranto. Ovviamente è anche la stagione di nuovi amori che, superati i primi step, proseguono in un crescendo di sentimenti tale da far desiderare solo di restare insieme, anche a vacanze terminate. Ma come fare se ci si è incontrati in vacanza e la realtà vede gli innamorati vivere in città diverse? L’unica soluzione è quella di intraprendere una relazione a distanza, situazione, però, che non va bene esattamente per tutti e che alcuni segni sembrano vivere piuttosto male. Visto che anche questo aspetto può dipendere dall’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che hanno bisogno di cambiamenti e quali segni dello zodiaco sono i più misteriosi, scopriremo quali segni non sono fatti per le storie a distanza e quali, invece, le vivono benissimo.

Segni zodiacali che non sono fatti per le storie a distanza e segni che non si fanno alcun tipo di problema

Ariete – Per nulla fatti per le storie a distanza

I nati sotto il segno dell’Ariete sono soliti vivere amori estivi, destinati a restare nei confini delle vacanze. Per loro una relazione a distanza è qualcosa di inconcepibile e in grado di destabilizzarli come poche altre cose. Pur trovando romantica l’idea di un simile rapporto, il loro bisogno di fisicità li rende quindi decisamente inadatti ad un simile rapporto che di base non saprebbero come gestire e che con molta probabilità li porterebbe a tradire o a guardarsi intorno in cerca di qualcuno a loro più vicino. Se innamorati, nulla esclude che possano provarci. Ma a meno che non si tratti di qualcosa di transitorio non sembrano destinati a far durare una simile relazione.

Toro – Abbastanza in grado di sostenere un amore a distanza

Se posato su mattoni stabili e incentrato in una routine di loro gradimento, i nativi del Toro possono pensare di sperimentare una relazione a distanza. Il loro essere posati ed agire senza fretta li rende infatti abbastanza adatti ad un amore lontano e da incontrare solo ogni tanto. Affinché le cose funzionino è pero necessario che tutto sia studiato a puntino e che all’amore si uniscano tutta una serie di piccole abitudini in grado di farli sentire sicuri e di fargli pesare il meno possibile la distanza che non è mai piacevole. Soprattutto per loro che amano tanto le comodità.

Gemelli – Non esattamente fatti per le storie a distanza

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno una personalità così difficile da comprendere che li rende imprevedibili su più fronti. Uno tra questi è quello legato alla gestione di una storia a distanza. Quando si sentono coinvolti sembrano infatti pronti a tutto ma nel prendere decisioni finiscono troppo spesso con il non considerare il loro modo di essere. Questo fa si che vadano spesso incontro ad incomprensioni che vissute a distanza possono portare anche alla fine di una storia d’amore. Per questo motivo, non sono tra i segni fatti per vivere un amore lontano a meno di non aver modo di spostarsi di continuo in modo da rendere il tutto più semplice. Anche in questo caso, però, la loro imprevedibilità rischia di rendere il tutto comunque difficile.

Cancro – Non fatti per le storie a distanza

I nativi del Cancro sono innamorati dell’amore stesso e hanno bisogno di attenzioni continue e della presenza costante delle persone che amano. Per questo motivo, quando decidono di vivere una storia a distanza lo fanno già come un esperimento, consapevoli di aver troppe esigenze rispetto a ciò che possono sperare da un rapporto di questo tipo. Di loro si può quindi dire che non sono portati per le storie a distanza e che pur provandoci rischiano di mandare tutto in frantumi alla prima lite e tutto perché il loro bisogno della presenza del partner li porta a reagire di impulso e a sentirsi soli più spesso di quanto non vorrebbero. Un problema la cui unica soluzione sembra essere il riuscire a vivere almeno abbastanza vicini da potersi trovare più volte nell’arco della settimana.

Leone – Non molto convinti dalle relazioni con amori lontani

Se si parla dei nati sotto il segno del Leone, più che di persone portate si dovrebbe parlare di voglia di mettersi in gioco in tal senso. I nativi del segno, infatti, non sono molto convinti dalle dinamiche che si instaurano con un rapporto a distanza e legati come sono al bisogno di veder crescere ed evolversi tutto ciò che li riguarda, finiscono con il porsi in modo chiuso verso questo tipo di relazione. Certo, se innamorati per davvero possono pensare di chiudere un occhio ma solo se ritengono ci sia margine di riuscire ad avvicinarsi in poco tempo. In caso contrario, molto probabilmente, non ci proverebbero neppure.

Vergine – Decisamente non fatti per le storie a distanza

I nativi della Vergine non amano le storie a distanza perché, razionali come sono, sanno di aver bisogno di determinati stimoli che con interi chilometri a dividerli dalla persona amata non riuscirebbero ad avere. Per questo motivo quando si parla di relazioni, sono i primi a mettere uno stop a questa possibilità, consapevoli di non poterla reggere per lungo tempo e desiderosi di vivere eventuali storie d’amore con spensieratezza. In caso di storie estive, quindi, il massimo che possono fare è quello di mantenere un rapporto di amicizia da rivedere al prossimo incontro, probabilmente per limitarsi ad una storiella che dura qualche mese all’anno ma senza possibilità di diventare qualcosa di più.

