Francesco Monte rompe il silenzio e racconta tutta la verità sulla fine della storia con Giulia Salemi e su quella con Isabella De Candia.

Fonte: Instagram @francescomontereal

Dopo la pubblicazione delle foto da parte del settimanale Chi in cui appare in compagnia del suo nuovo amore, Isabella De Candia, Francesco Monte rompe il silenzio e, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine racconta tutta la verità sulla fine della storia d’amore con Giulia Salemi, sull’inizio del sentimento per Isabella De Candia e su Tale e Quaòe Show, la sua nuova avventura professionale.

Francesco Monte: “non ho mai tradito Giulia Salemi. Isabella De Candia? Cerco un po’ di serenità”

Francesco Monte, al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ribadisce di non aver mai tradito Giulia Salemi nonostante i numerosi flirt che gli sono stati attribuiti.

“Io ho smentito tutto! Tutti i flirt che mi sono stati attribuiti in trenta giorni, ma soprattutto la voce che parlava del tradimento. Vorrei fosse chiaro. non ho mai e poi mai tradito Giulia Salemi. Non so perché sia uscita sta notizia, forse perché c’è un attaccamento morboso alla vecchia coppia. A tutto c’è un limite. Ho ricevuto minacce di aggressione con l’acido da parte di alcuni sui social e non solo. In tanti hanno ricamato sopra queste situazioni, specie per uno come me che usa il silenzio, ma non ha funzionato. Per questo ho deciso di dire la mia”.

Francesco non ha alcuna intenzione di passare per un “traditore”: “Non mi ha dato fastidio più di tanto la voce dei flirt ma l’essere definito come un traditore. Non lo sono e non fa parte di me. Sono una persona molto rispettosa e non c’è alcuna motivazione assurda nella chiusura della relazione”.

Accanto ad Isabella De Candia ha ritrovato il sorriso. Pur ammettendo di essere in cerca di un po’ di serenità, tuttavia, preferisce non parlare apertamente della modella:

“Cerco un po’ di serenità, niente di particolare. Poi definire la serenità ‘niente di particolare’, insomma… è la cosa più difficile da poter trovare. E’ qualcosa di astratto, dato che è una sensazione derivante da ciò che si vive. Non è necessariamente collegata a lavoro, famiglia e amore, ma dipende da ciò che uno sceglie di vivere, come se fosse uno state of mind. Mi innamorerò ancora? Il mio rapporto con l’amore è molto libero, arriverà, non sono io a deciderlo”.

Infine, sulla partecipazione alla prossima edizione di Tale e Quale Show, ha detto: “Cosa dovete aspettarvi? Ciò che in otto anni ho cercato di fare. Sto studiando recitazione e ho fatto vari lavori. Spero di poter dimostrare che oltre all’apparenza, c’è qualcosa di concreto. Magari diranno ‘Sa cantare, non l’avrei mai detto!’, perché in Italia ci si ferma sempre alla superficie, non si va mai oltre. Il concept del programma chiede di cantare, imitare, recitare, io farò tutto!”.

