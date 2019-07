Elisa Isoardi pesa in topless per il settimanale Gente, la bella conduttrice appare libera e spensierata come mai da tempo. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Elisa Isoardi, ex fiamma del politico Matteo Salvini, ha deciso di posare in topless per il settimanale Gente. La conduttrice appare bella e sorridente, ma soprattutto sexy e audace come mai prima: “È un momento buono, di serenità, di stabilità. Mi sento libera di fare ciò che voglio…”.

Poi aggiunge: “Ho ripreso in mano la mia vita dopo un periodo personale non semplice, di scelte e cambiamenti. Ne sono uscita. Da sola Mi sono riscoperta coraggiosa e con una forza che non immaginavo di avere. Oggi sono fiera e forse traspare”

