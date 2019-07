Dimentica quelli che parlano dietro le tue spalle, criticano la tua vita per evitare di risolvere la loro

Tra gli aspetti più naturali della vita umana c’è il costante bisogno di evolvere. Se non andiamo avanti, ristagniamo o torniamo indietro. Ecco perché è molto importante assicurarsi di essere circondati da persone che ci aiutano a progredire e crescere in un modo o nell’altro, vale a dire, lavorare con persone che si adattano ai nostri bisogni con l’obiettivo di riuscire e raggiungere la felicità.

Il tuo partner, i tuoi amici e i membri della tua famiglia sono le persone più vicine a te per tutta la vita, quindi sono le persone che hanno più impatto sulla tua vita e sulla tua personalità.

Quando vedi che le persone intorno a te ti tirano giù, è meglio aggiornare queste relazioni in funzione di chi ti sposta in avanti o indietro.

Ecco cinque tipi di persone che dovresti considerare di rimuovere dalla tua vita se vuoi davvero andare avanti:

1. Colui che si lamenta costantemente

Questo tipo di amico o persona cara è una persona che indossa sempre energia negativa e diffonde ondate negative. Questo tipo di persona tende a vedere sempre qualcosa di sbagliato o il punto nero sulla lavagna.

I suoi pensieri negativi e il suo atteggiamento negativo vengono trasmessi a te e a tutti quelli intorno a te. Questo atteggiamento tenderà ad assorbire la tua energia e ti rallenterà nel tuo sviluppo. Ecco come riconoscere le persone negative.

2. Il disfattista

Questo tipo di persona distrugge sempre le tue nuove idee o progetti che vuoi realizzare. Sarà sempre pessimista riguardo al raggiungimento del tuo obiettivo. Inoltre, cercherà di scoraggiarti dal momento che lui stesso ha sempre avuto paura del fallimento.

3. Il seminatore del dubbio

Il seminatore di dubbi può essere perfino peggiore del disfattista. Facendoti credere che ti sostiene nei tuoi progetti, semina nello stesso tempo il dubbio nella tua mente. Il suo atteggiamento è guidato dalla gelosia e dal desiderio di vederti fallire.

4. Il vanaglorioso

Questo tipo di persona cerca costantemente la convalida degli altri per sentirsi importante. Quando raggiungi grandi successi nella vita o superi alcuni ostacoli, se condividi il tuo entusiasmo con queste persone noterai che non possono fare a meno di vantarsi del loro successo personale e persino di tagliarti via per raccontare la storia della loro vita.

5. L’eccentrico

Le persone eccentriche non sono solo quelle che fanno le cose in modo diverso, sono anche quelle che non hanno il senso delle priorità. Hanno molte cattive abitudini, come interrompere gli altri, fare telefonate in orari inappropriati o rimanere connessi sui social media per un lungo periodo.

Quando qualcuno intorno a te è tale, il rapporto con loro diventa insipido e senza un vero impegno. Soprattutto quando sei consapevole che avere amici significa condividere molte cose e vivere momenti importanti nella vita.

Questi tipi di persone esistono davvero nelle nostre vite e dobbiamo essere consapevoli di loro al fine di scegliere correttamente le nostre relazioni in modo che possiamo davvero andare avanti nella vita e affrontarla in un modo più positivo e sereno.

