Le verità della vita, quelle che solo una donna over 50 può capire e trasmettere alle altre donne, quelle più giovani.

Foto da iStock

Fran Sorin scrisse un paio di anni fa un interessante articolo per l’HuffPost US, un pezzo in cui si rivolgeva alle donne più giovani di lei condividendo ciò che solo gli anni e l’esperienza le avevano permesso di comprendere a pieno.

Il lato più negativo della saggezza risiede proprio in quel suo arrivare spesso troppo tardi. Quante volte avremmo voluto rivolgerci a una noi stessa più giovane e regalarle quella prospettiva che solo gli anni le avrebbero regalato ma che invece le sarebbe servita tanto in tempi non sospetti?

Peccato che i viaggi nel tempo non siano ancora consentiti. Quel che resta è allora l’opportunità di parlare a chi oggi a l’età giusta per sfruttare tanta genialità.

Fran ha fatto propri questo, regalare 20 perle di saggezza che solo una over 50 può avere e che, si spera, una under 50 possa saper sfruttare.

Rileggiamole insieme.

Per avere una risposta alle curiosità del quotidiano cliccate qui

20 verità fondamentali: da una donna over 50 a una under

Ecco le 20 verità fondamentale che una donna over 50 vorrebbe trasmettere alle sue amiche under 50.

Prenderti cura di te stessa non ti rende egoista – Per noi donne accudire è una sorta di istinto primordiale ma spesso dimentichiamo che per aiutare il prossimo occorrono energie ed esse possono arrivare solo se stiamo bene noi per prime

Conduci uno stile di vita sano – Abbattere lo stress, fare attività fisica, curare la propria alimentazioni sono sane abitudini che tutte conosciamo ma a cui spesso non riserviamo

Allontana dalla tua vita le persone tossiche – Chi ha un atteggiamento negativo, critico o risucchia le tue energie non può trovare spazio nella tua quotidianità. Le persone a te più vicine sono lo specchio di ciò che pensi davvero di te stessa: sarà dunque bene che siano incarnazione di qualità e valori che apprezzi.

Imparare a dire di no con abilità e convinzione – E’ il modo perfetto per riprenderti del tempo extra e guadagnare energie da investire in ciò che conta veramente. Spesso noi donne fatichiamo a dire “no” e infarciamo la nostra vita di “si” pronunciati di riflesso, quasi in automatico. Dobbiamo allora impegnarci a percepire per tempo quando uno di questi “sì” sta per uscire dalla nostra bocca e sostituirlo abilmente con un “no” ben ponderato.

Non riempire la vita di “dovrei” – Una via sicura per la frustrazione è proprio gestire la propria vita al suono di “dovrei”. riempire le giornate di gesti che si compiono convinte che sia così che ci si deve comportare. Iniziando a sostituire il dovrei con “scelgo di” oppure con “voglio” farà subito percepire un grande cambiamento nella qualità stessa della gita.

Metti a tacere la voce interiore che ti giudica – Noi donne siamo vere e proprie campionesse nel giudicare noi stesse e, il più delle volte, nel farlo con toni negativi. “Sono abbastanza brava, intelligente, carina?” Ecco, se riuscissimo a togliere il punto interrogativo e fermarci a “sono abbastanza” la nostra vita cambierebbe drasticamente. E’ incredibile come potremo percepire un peso lasciare immediatamente le nostre spalle e la nostra autostima spiccare il volo.

Guardati allo specchio e datti il “buongiorno” – Riscopri l’amore per te stessa ogni mattina, dandoti il buongiorno e dicendoti quanto sei bella. Ti senti stupida? Be’, mattina dopo mattina scoprirai quanto questo sia un esercizio potente: più lo farai più l’apprezzamento per te stessa nascerà spontaneo.

5 minuti per inserire la gratitudine nella tua quotidianità – Un piccolo investimento di tempo per un traguarda assai importante. Fai un elenco delle cose per cui sei grata, grandi o piccole che siano: bastano pochi minuti per permettere a te stessa di provare quel sentimento di gratitudine che ti donerà una fetta di felicità

Guarda dentro te stessa – Fai caso all’emozione che stai vivendo, cerca di comprenderei i tuoi umori, i tuoi desideri più profondi e non dimenticare gli intermezzi di piacere, divertimento, gioia, spiritualità: vorrai aggiungere alla tua vita esperienze positive come queste.

Prenditi la responsabilità della tua vita – Nel bene o nel male, smettila di cercare fuori da te le ragioni per cui le cose vanno in un modo o nell’altro, invece di dire “se solo..” inizia la prossima frase con “ho scelto io di…”. Solo così avrai il potere di traghettare la tua esistenza nella direzione da te desiderata.

E siamo solo a metà di questi preziosi consigli. Nella prossima pagina altre dieci perle di saggezza over 50.