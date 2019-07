Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che ti proporranno i principali canali in chiaro per la prima serata di oggi. E’ tempo di palinsesto tv!

Sai già che cosa vedere questa sera in tv? Quale programma hai scelto di seguire? Se qualche dubbio ancora alberga nella tua mente e nel tuo cuore niente paura, ci pensa CheDonna.it ad aiutarti a fare chiarezza.

Qui di seguito troverai infatti un dettagliato elenco di tutti i film, show e programmi di approfondimento che i principali canali in chiaro hanno deciso di proporti per la prima serata di questo giovedì.

Consulta con noi il palinsesto tv e scegli l’opzione che sentirai maggiormente nelle tue corde.

Buona visione e buona serata!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 18 luglio

Rai Uno – Don Matteo – Stagione 11 Episodio 11 – Ancora bambina (Fiction)

Il prete investigatore interpretato da Terence Hill e il fido Maresciallo Cecchini, con il volto di Nino Frassica, tornano per altre indagini affiancati da vecchi e nuovi amici, tra cui: Carlo Conti, nei panni di se stesso, un capitano donna (Maria Chiara Giannetta) e del pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico).

Rai Due – Improvviserai (Show)

Alessandro Betti, Maria Di Biase e due amatissimi volti di Rai Due, Gigi e Ross sono i comici che affiancano Ale e Franz in uno spettacolo assai particolare. Niente copione ma solo un auricolare e un suggeritore vip che porterà il gruppo a improvvisare situazioni e personaggi irresistibili. In ogni puntata tanti ospiti a sorpresa renderanno le storie ancora più divertenti e inaspettate.

Rai Tre – The Circle (Film)

Mae, da sempre abituata a passare da un lavoro precario e sotto pagato all’altro, viene finalmente assunta dall’azienda più ambita del momento, The Circle. Per lei pare esser la grande occasione per emergere se non fosse che si ritroverà in una sorta di grande social network, un campus dove tutti condividono tutto dai momenti di lavoro, allo sport e allo svago.