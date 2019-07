Meteo venerdì 19 luglio: tante nuvole e qualche pioggia

Nella giornata di venerdì atteso un meteo asciutto ma caratterizzato da una forte nuvolosità estesa nella maggior parte dell Penisola. In alcune aree del nord previste anche precipitazioni.

Se questo giovedì la giornata è stata disturbata da qualche fenomeno piovoso in particolare al nord e al sud, domani la situazione sarà di diffusa copertura lungo tutta l’Italia. In particolare al nord e sul versante tirrenico si verificheranno importanti addensamenti con rischio pioggia.

Le previsioni del 19 luglio nel dettaglio Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord dello Stivale avranno a che fare con un clima instabile con nuvolosità sparsa e ombrelli aperti tra la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Triveneto sia al mattino, sia al pomeriggio. Le nubi si faranno avvertire con più forza tra l’arco alpino, le Prealpi e gli Appennini. Qualche miglioramento dovrebbe verificarsi alla sera un po’ ovunque. Per quanto riguarda le temperature, le massime non subiranno grandi variazioni. In particolare saranno stabili in Valle d’Aosta, in Piemonte e sui rilievi lombardi.

Il cielo al centro

Chi si trova al centro del Paese incontrerà dei rovesci sparsi e dei temporali in particolare nella dorsale appenninica. L’instabilità sarà presente per tutto l’arco della giornata. Qualche miglioramento è invece previsto alla era. Nelle altre zone il metro dovrebbe attestarsi più sereno e con nuvolosità meno importante.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole si attende in clima instabile con rovesci concentrati sulle corse tirreniche. La condizioni climatiche si riveleranno del tutto simili a quelle che si incontreranno al nord e nelle aree del Triveneto. Nello specifico sulla Sicilia ci verificheranno degli addensamenti importanti e dei rovesci durante le ore del giorno che tuttavia andranno a dissolversi con l’avvicinarsi della sera. Nelle altre regioni previsti cieli sereni e caldo in linea con le medie stagionali. Le temperature saranno in salita nei valori massimi in Basilicata, al nord della Sicilia e nelle regioni dell’Adriatico centromeridionale. La minime invece, resteranno invariate, con un calo nel Salento.

