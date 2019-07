Scopri quali sono i segni zodiacali che prima dell’arrivo del nuovo anno hanno bisogno di cambiamenti.

Fonte: Istock

Cambiare fa parte dell’essere umano. Ci sono persone più portate a farlo ed altre che, invece, non amano affatto l’idea di lasciare ciò che conoscono per andare verso l’ignoto. Ciò nonostante ci sono periodi della vita in cui che piaccia o meno, il cambiamento si profila come qualcosa di indispensabile.

Così, giunti a metà anno, molti segni si trovano nella condizione di dover cambiare qualcosa al fine di migliorare la loro vita. E se alcuni non vedono l’ora, altri sembrano piuttosto restii ad abbracciare l’idea del cambiamento.

Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che hanno bisogno di conferme in amore e quali sono quelli più misteriosi, scopriremo quali segni hanno bisogno di portare dei cambiamenti nella loro vita.

Oroscopo: I segni zodiacali che necessitano di un cambiamento e quelli che, invece, stanno bene come sono.

Ariete – Quelli che stanno bene come e dove sono

I nati sotto il segno dell’Ariete amano cambiare ma non vivono la cosa come una necessità. In vista del nuovo anno non sembrano propensi ad attivarsi in tal senso e questo perché, tutto sommato, le cose gli stanno bene così come sono. Per questo motivo preferiscono mantenere le cose come stanno, seguendo il corso degli eventi e apportando eventuali modifiche qua e la. Sebbene siano persone attive sotto diversi punti di vista lo sono infatti meno quando si parla della vita di tutti i giorni che tendono a vivere più come una routine nella quale inserire qualche piccola variazione di tanto in tanto.

Toro – Quelli che amano la staticità

Anche per quest’anno i nativi del Toro sembrano più attratti da ciò che hanno che da ciò che potrebbero avere. Sebbene le condizioni per apportare dei miglioramenti alle loro vite ci siano tutte, tendono a preferire una staticità che ben si sposa con il loro amore per la routine e per le cose semplici, quelle che sanno di conosciuto e di familiare. Per loro quindi sembrano poche le novità in arrivo e allo stesso tempo non se ne sente la necessità. Le uniche eccezioni? Novità sorprendenti e speciali come l’arrivo di un nuovo amore, una nascita o un matrimonio.

Gemelli – Quelli che vivono di cambiamenti

I nati sotto il segno dei Gemelli tendono un po’ a tirarsi fuori dall’equazione essendo di base persone che hanno un costante bisogno di cambiamenti. Per loro ogni momento di noia è una condanna dalla quale cercano di fuggire in ogni modo possibile proprio attraverso le novità. Per questo motivo anche per il prossimo anno hanno bisogno di mettere in atto dei cambiamenti e questo anche se per il loro modo di vivere le cose si tratta più di un viverli quando si presentano che renderli concreti in prima persona. Dopotutto la loro intera vita ruota attorno al bisogno di creare situazioni in grado di condurli verso le novità.

Cancro – Quelli che non necessitano di cambiamenti

I nativi del Cancro amano starsene nella propria comfort zone. Per loro ogni cambiamento equivale in parte ad una perdita che li rattrista rendendoli sicuramente meno felici di come avverrebbe per gli altri. Sono pochi i cambiamenti che accettano in modo positivo e questo fa di loro persone che durante l’anno non avranno alcun bisogno di variare le proprie vite. Potranno al massimo accettare qualche piccola novità ma solo se questa si presenterà in modo spontaneo e semplice da attuare. In caso contrario preferiranno sempre la strada vecchia a quella nuova, sicuri delle proprie idee e sempre pronti a sostenerle.

Leone – Quelli che ambiscono ai cambiamenti

I nati sotto il segno del Leone vivono per migliorarsi e ciò implica una certa serie di cambiamenti da applicare a se stessi e alla situazione che vivono. Questo li rende sempre ben disposti verso le novità, comprese quelle in grado di stravolgere le loro esistenze. Anche per quest’anno, quindi, saranno più che propensi a cambiare, sebbene il loro non sia tanto un bisogno quando un augurio che si fanno in vista dei tanti progetti che hanno in mente e che vorrebbero vedere realizzati al più presto.

Vergine – Quelli che preferirebbero non cambiare troppo

I nativi della Vergine sono abbastanza intelligenti da capire quando è necessario apportare dei cambiamenti nella quotidianità e quando ciò si verifica cercano di essere propositivi. Purtroppo, però, la loro indole tende spesso a tradirli portandoli a sperare di non cambiare poi troppo. Abitudinari e non esattamente positivi, infatti, non riescono mai a guardare al nuovo senza remore o preoccupazioni e questo crea in loro una rigidità di fondo che li spinge ad essere in qualche modo frenati. Detto ciò, sanno bene di non potersi opporre a certe dinamiche e in qualche modo, anche loro si vedranno al centro di qualche cambiamento. Per fortuna li toccherà da vicino senza però stravolgerli la vita, cosa che per loro è già un fatto più che positivo.

