Chi è la moglie di Sinisa Mihajlović? Proviamo a conoscere meglio la donna che da anni è al fianco dell’ex calciatore e allenatore.

Data di nascita: ignota

Età: ignota

Segno zodiacale: ignoto

Professione: Showgirl

Luogo di nascita:Roma

Altezza: ignoto

Peso: ignoto

Arianna Mihajlović anni

Foto da Instagram @ariannamihajlovic

Una donna dal fascino e dalla bellezza intramontabili, che, nonostante il blasonato marito di cui ha acquisito il cognome, non ha certo bisogno di brillare di luce riflessa.

Di Arianna Rapaccioni, coniugata Mihajlović, si sa veramente poco. Ignota la data di nascita, persino l’anno, e il suo passato rimane avvolto nel mistero almeno fino agli anno ’90, epoca in cui si guadagna la sua fetta di popolarità sul piccolo schermo. La ricordiamo infatti come soubrette nel cast di Luna Park, trasmissione anni 90 condotta dal compianto Fabrizio Frizzi, e poi in varie comparsate sul piccolo schermo tra cui Quelli che il calcio…

Nata e cresciuta a Roma, quartiere Trullo, in una famiglia modesta, conquista nel 1995 il cuore di quello che era all’epoca uno dei calciatori più in vista del campionato italiano, Sinisa Mihajlovic. I due si sposeranno poi nel 2005 con rito ortodosso.

“Mi dispiace che a volte passi per una persona dura – aveva rivelato lei qualche tempo fa al Resto del Carlino -, lo è solo nel senso di tosto. In realtà è un generoso, solo che non gli piacciono le smancerie e a volte da fuori non si capisce. Ma mi lasci dire una cosa: non potevo desiderare un marito e padre per i miei figli migliore di lui. Essere riservato e diretto è un pregio – aveva concluso -, una volta glielo rimproveravo, adesso so che è meglio così”.

La coppia ha negli anni dimostrato una solidità e complicità semplicemente unica, culminata quando nel luglio 2019 l’allenatore del Bologna annuncia la sua malattia: leucemia.

Arianna non fa mancare il suo supporto al marito e su Instagram ringrazia tutti coloro che, proprio come lei, non hanno fatto mancare la propria vicinanza:

“❤️ Di Forza ne abbiamo tanta ma con il vostro Amore siamo imbattibili. Grazie a tutti ❤️”

Arianna Mihajlović figli

Foto da Instagram @ariannamihajlovic

Il matrimonio tra Sinisa e Arianna Mihajlović ha visto la nascita di ben cinque figli.

La prima Viktorija, che in molti considerano degna erede in bellezza della madre, e poi Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas.

Scrive la stessa Arianna su Instagram:

“I genitori devono essere affidabili non perfetti . I figli devono essere felici non farci felici”

Arianna Mihajlović Instagram

Foto da Instagram @ariannamihajlovic

Un profilo che racconta la famiglia, l’amore e le passioni di Arianna Mihajlović.

Tante le foto al mare per questa appassionata di sole e tintarella, oltre che di lavori all’uncinetto (pare abbai letteralmente le mani d’oro e sappia realizzare indumenti e accessori coloratissimi e molto trendy).

Molto spazio viene poi dedicato sul profilo Instagram di Arianna Mihajlović ai figli e al marito, che spesso segue anche allo stadio, con scatti accompagnati sempre da parole di stima e amore.

Un profilo dunque tra il sentimentale e il glamour, con anche tanti selfie che mettono in mostra tutto il fascino della donna. Un profilo da 29,2mila follower, mica poco!

