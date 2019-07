Le 4 tipologie di temperamento del neonato – VIDEO

Le 4 tipologie di temperamento del neonato: scopri a quale appartiene tuo figlio per conoscerlo ancora meglio – VIDEO

Le 4 tipologie di temperamento del neonato sono innate e tutti i bambini le possiedono. Esistono temperamenti pacati, altri neonati invece sono più irruenti e, altri ancora paciocconi.

Come si forma il carattere in un bambino? Se è vero che esso viene modificato in base a fattori esterni e all’ambiente sociale in cui, il bimbo, vive, è altrettanto vero che il temperamento è innato in ognuno di essi. Scopri tuo figlio a quale appartiene cliccando sul link video in alto

