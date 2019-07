Mentre sta per concludersi l’esperienza di Temptation Island 2019, c’è già grande attesa per Temptation Island Vip, scopriamo tutte le anticipazioni.

Ancora due puntate e la stagione di Temptation Island 2019 sarà finita. Ansia da distacco? Nessuna paura perché presto in prima serata su Canale 5 arriverà la seconda stagione di Temptation Island Vip.

Nelle ultime settimane si sono moltiplicati i rumors sui possibili partecipanti, tutti prontamente smentiti dalla redazione e dall’ufficio stampa di Maria De Filippi.

Ora però arrivano alcune notizie certe, direttamente dalla voce di Raffaella Mennoia che ancora una volta seguirà il progetto come redattrice e braccio destro di Queen Mary.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Temptation Island Vip, Raffaella Mennoia rivela qualche segreto

Intervistata da ‘Il Fatto Quotidiano’, Raffaella Mennoia ha fatto il punto sulla prossime edizione di Temptation Island Vip. Le registrazioni per la seconda stagione del docu-reality cominceranno a fine agosto, sempre nel villaggio sardo che ha ospitato le coppie anche di Temptation Island 2019. Ma per la puntata inaugurale su Canale 5 in prima serata dovremo aspettare alla fine di settembre, moto probabilmente ancora di lunedì.

La Mennoia ha confermato che i casting sono già in corso, ma ovviamente non si è sbilanciata sui nomi: “Dovete aspettarvi coppie con un vissuto. Una coppia impossibile che vorrei nel cast? Pamela Prati e Mark Caltagirone”. Quelli li vorrebbero tutti, a cominciare da Barbara d’Urso, ma al momento non sembra possibile.

Nelle ultime ore comunque le indiscrezioni sui possibili protagonisti di Temptation Island Vip 2 si stanno moltiplicando e alcune sono almeno credibili. A rimettere in gioco i loro sentimenti potrebbero essere due coppie nate nel recente passato a Uomini e Donne come Andrea Dal Corso e Teresa Langella ma anche Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, nomi che accontenterebbero una buona parte del pubblico.

POTREBBE INTERESSARTI: Antonella Clerici: commento su Temptation Island – VIDEO



Tra i più chiacchierati ci sono anche Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. I due ragazzi hanno partecipato entrambi alla versione normale di Temptation Island, uno come fidanzato e l’altra come single ‘tentatrice’. Difficile immaginare invece che possano partecipare Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé che hanno appena superato una crisi di coppia.

Molto gettonati anche i nomi di Lory Del Santo e Marco Cuculo, così come quelli di Aida Yespica e Geppi Lama che da poco sono di nuovo tornati insieme, anche se l’ex modella è più adatta ad un reality. E infine Alex Belli (che era già stato provinato per la prima edizione) e Delia Duran.

Ma chi condurrà questo viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island Vip? Lo scorso anno era toccato a Simona Ventura. Questa volta invece il mistero lo svela Raffaella Mennoia. “Non c’è l’ufficialità ma è probabile che ci sia Alessia Marcuzzi”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI