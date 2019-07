Scopri quali sono i segni dello zodiaco che hanno bisogno costante di conferme dal partner e quelli che invece sono sicuri di se.

Fonte: Istock

In una relazione c’è sempre la persona più sicura e quella che invece si mostra più bisognosa di conferme dal partner. Questi aspetti variano da persona a persona e possono dipendere da diversi fattori come l’autostima, la sicurezza, il bisogno d’amore e le esperienze passate.

Ovviamente anche le stelle e l’influenza che hanno su ognuno di noi possono fare la differenza. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più misteriosi e quali sono i segni che non si sentono in colpa in caso di tradimento, scopriremo quali sono quelli che hanno bisogno di conferme e quelli che invece vanno sicuri per la propria strada. Trattandosi di un aspetto che ha a che fare con il modo di sentire le cose, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un quadro più preciso della situazione.

Oroscopo – I segni zodiacali che hanno bisogno di conferme in amore e quelli che, invece, non he hanno bisogno

Fonte: Istock



Ariete – Quelli che non hanno bisogno di conferme

L’unica cosa che i nati sotto il segno dell’Ariete chiedono al partner è di essere sempre notati. Per il resto vivono la loro vita senza troppi problemi, sicuri di se come pochi e pertanto non bisognosi di chissà quali conferme. C’è da dire che, almeno in parte, ciò dipende dal fatto che loro sono i primi a non darne e questo perché amano vivere le relazioni con leggerezza, senza pressioni e seguendo un po’ il corso degli eventi. Questo fa di loro persone libere, a volte persino al punto da risultare distanti ma per questo mai nella condizione di dover chiedere conferme dell’amore altrui.

Fonte: Istock



Toro – Quelli che hanno bisogno di varie conferme

I nativi del Toro, quando vivono una storia normale non hanno un gran bisogno di conferme. Se si sentono particolarmente coinvolti, però, finiscono con il farsi più pressanti, chiedendo addirittura prove dei sentimenti altrui. Questo è un modo di fare che in parte può derivare da un minimo di insicurezza ma che per lo più dipende dal loro bisogno di sentirsi coccolati e importanti per la persona che amano. Purtroppo non sempre vengono capiti e il più delle volte capita che il loro modi risultino eccessivi o immotivati, cosa che può creare qualche attrito nella coppia.

Fonte: Istock



Gemelli – Quelli che reclamano conferme solo se ne hanno voglia

I nati sotto il segno dei Gemelli, imprevedibili come sempre, anche quando si tratta di conferme in amore hanno un modo di comportarsi che varia di volta in volta. Nei loro periodi più coccolosi possono arrivare a chiederne anche tante, prendendosela a male se le loro richieste vengono disattese, quando hanno più voglia di libertà, però, tendono a restare sulle loro trovando quasi fastidiosi partner troppo presenti. Il loro problema è che non decidendosi mai tendono a creare confusione anche nella persona con la quale stanno, finendo con l’inviarle costantemente messaggi opposti tra loro e per questo difficili da assecondare. Da questo punto di vista sono uno tra i segni dello zodiaco con i quali è più difficile stare.

Fonte: Istock



Cancro – Quelli che reclamano costantemente conferme

I nativi del Cancro vivono di conferme sia per ciò che riguarda conoscenti e amici che, soprattutto, in campo sentimentale. Per loro sapere di essere al centro dei pensieri degli altri è qualcosa di importante e quando non avviene arrivano ad incupirsi al punto da creare della tensione. Ciò dipende dalla loro insicurezza e dalla gelosia che hanno nei confronti delle persone che amano e che vorrebbero solo per se. Insomma, non dargli conferme dei sentimenti che si provano per loro, di qualunque tipo essi siano, equivale a dichiarargli guerra e ad entrare tra le persone che reputano a loro avverse. Anche loro, quindi, da questo punto di vista sono spesso difficili da trattare. E la cosa si fa ancora più grave quando di mezzo ci si mette l’amore.

Fonte: Istock

Leone – Quelli che amano le conferme ma possono vivere anche senza

I nati sotto il segno del Leone vivono per stare al centro dell’attenzione. Ne consegue quindi che quando hanno a che fare con gli altri si aspettino conferme costanti sia di stima che di sentimenti nei loro confronti. Detto ciò, non hanno assolutamente bisogno di questo per vivere in quanto al di là del loro essere vanitosi ed egocentrici sono piuttosto sicuri di se e anche delle persone delle quali si circondano. Sarà dunque difficile sentirli reclamare attenzioni o richieste di qualsiasi tipo ma è più che evidente che quando queste giungono spontanee si sentono gratificati e felici, specie se a dargliele e la persona con la quale dividono la vita.

Fonte: Istock

Vergine – Quelli che apprezzano le conferme

Anche i nativi della Vergine non hanno esattamente bisogno di conferme ma quanto queste arrivano, specie se spontanee, si trovano ad apprezzarle. Sapere di avere l’affetto dei propri cari è infatti qualcosa che apprezzano particolarmente e che gli da maggior sicurezza in se stessi. Cosa che normalmente ostentano ma senza averne del tutto. Al contrario, quando credono di non avere abbastanza conferme, specie se dal partner, possono farsi gelosi e dispettosi, arrivando persino a farsi distanti e tutto perché non si abbasseranno mai a chiedere qualcosa ma sapranno sempre come dimostrare le loro necessità, specie a chi li conosce abbastanza bene da capirli con un solo sguardo.

