Meteo giovedì 18 luglio: qualche acquazzone sparso

Nella giornata di giovedì atteso un meteo appesantito da una depressione proveniente dal nord ovest che porterà sulla Penisola un clima più fresco e instabile. Non sono da escludere dei rovesci in particolare al nord e sulle regioni del sud.

Dopo un mercoledì caratterizzato da bel tempo ovunque, la giornata di domani sarà disturbata da velature e fenomeni temporaleschi in particolare sull’arco alpino, poi in diffusione verso le aree pedemontane e la pianura. In ogni caso le piogge saranno di breve durata. Acqua anche sull’Appennino centro-meridionale e sulle isole. Sul fronte temperature non dovrebbero esserci particolari variazioni. Il caldo gradevole continuerà a farla da padrone.

Le previsioni del 18 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord dello Stivale incontreranno in mattinata un meteo instabile a carattere locale, con possibili fenomeni sulle Alpi, le Prealpi e la Liguria. Prevista variabilità altrove. Nelle ore pomeridiane attesi acquazzoni e temporali anche di natura intensa sui rilievi in progressivo spostamento verso le pianure vicine. Maggiore stabilità soltanto sulle coste adriatiche. Alla sera di nuovo condizioni di clima instabile con rovesci e temporali diffusi un po’ ovunque. Le temperature minime saranno in aumento, mentre le massime in leggero calo. I venti saranno deboli e i mari poco mossi o mossi a carattere locale.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali previsti al mattino spazi di sereno ampi con qualche nuvola sparsa sia sulle coste, sia nell’entroterra pur senza fenomeni importanti. Nelle ore pomeridiane ancora condizioni di clima stabile non fosse per qualche acquazzone o temporale specialmente sull’Appennino. Alla sera precipitazioni sulle aree interne. Altrove tempo più secco con qualche addensamento. Le temperature minime saranno in salita. Stabili le massime. Venti deboli o moderati. I mari poco mossi o mossi.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole cieli limpidi o poco nuvolosi sia sulle zone peninsulari, sia su quelle insulari con clima asciutto. Nelle ore pomeridiane condizioni di complessiva stabilità sulle coste e sulla Sardegna. Ombrelli aperti sugli Appennini e le aree interne della Sicilia. In serata miglioramenti con cieli limpidi o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento, mentre le massime stazionarie o in calo. I venti saranno deboli o moderati. I mari poco mossi o mossi.

