Ecco i vantaggi scientificamente provati dell’avere un padre nella vita di un bambino

Il padre ha un ruolo importante nell’educazione dei suoi figli, proprio come la madre. La sua funzione ècertamente diversa rispetto a quella della mamma, ma complementari.

E’ importante ricordare che la presenza del padre può avere un impatto significativo sull’evoluzione dei suoi figli e sul loro futuro.

Al giorno d’oggi, la relazione padre-figli è cambiata molto. I genitori sono sempre più consapevoli dell’importanza del ruolo delle due figure nel benessere e nell’evoluzione psicologica dei loro figli dalla nascita alla maturità.

La presenza paterna ha un’importanza particolare in ciascuna delle fasi evolutive del bambino:

Quando è un neonato: il padre offre sicurezza fisica e psicologica al bambino. Deve passare del tempo con il bambino, portargli affetto e proteggerlo. Il contatto fisico del padre con la sua progenie è particolarmente cruciale per fornire sicurezza emotiva al bambino. Il padre può cambiare i pannolini, prenderlo tra le braccia, cantare ninne nanne per dormire ed essere presente tanto quanto la madre. Questa relazione costruisce le basi per uno sviluppo positivo del bambino.

Quando è un bambino: dall’età di due anni, il bambino inizia a svilupparsi fisicamente, emotivamente e intellettualmente. Il coinvolgimento del padre nella vita del bambino diventa cruciale. Inoltre, uno studio ha dimostrato che il coinvolgimento dei padri nello sviluppo del bambino fin dalla giovane età è importante per l’evoluzione di quest’ultimo. Partecipando a giochi, hobby, leggendo storie e interessandosi della vita scolastica dei suoi figli, il padre permette loro di sviluppare le loro capacità intellettuali e fisiche. Offrendo consigli di cura e un’educazione positiva, il padre aiuta i bambini a sviluppare la fiducia in se stessi e l’intelligenza emotiva.

Quando diventa adolescente: questo periodo è probabilmente il più temuto dai genitori. Uno studio afferma che i bambini che hanno ricevuto sicurezza emotiva dalla figura paterna hanno più fiducia in se stessi e minor rischio di sviluppare comportamenti delinquenziali. Sono meno suggestionabili e meno inclini agli atteggiamenti distruttivi.

In che modo la figura paterna influenza la nostra relazione con il mondo?

Come accennato in precedenza, il padre fornisce un aiuto prezioso al bambino nel suo sviluppo emotivo, che è lontano dal modello stereotipato di alcune generazioni fà. La figura paterna influenza la relazione che il bambino avrà con il mondo esterno in seguito.

Stabilendo le regole e inculcando un modo di essere, il padre incide sul legame psico-sociale che il bambino avrà con il suo ambiente esterno.

In psicologia, mentre l’importanza del modello paterno rimane fondamentale, si scopre che viene espressa in modo diverso a seconda del sesso del bambino.

Le ragazze spesso considerano il loro padre un eroe. Tenderanno a proiettare l’immagine dell’uomo perfetto partendo dall’immagine paterna. Inconsciamente, le scelte dei loro partner maschili saranno predeterminate. Saranno automaticamente attratti da uomini che hanno le stesse caratteristiche del loro padre. Nel caso in cui il padre era stato assente durante la loro infanzia, le ragazze tendevano ad avere relazioni tumultuose, ambigue o instabili perché non avrebbero avuto alcun modello.

I ragazzi cercheranno di ricevere l’approvazione del loro padre in tutto ciò che decideranno di realizzare nella loro vita. Vedranno la figura paterna come un modello che determinerà la loro futura personalità. Il processo di imitare e modellare la scelta del figlio da parte del padre diventerà sempre più importante nel corso degli anni. Se il ragazzo non ha conosciuto suo padre o non l’ha visto molto durante la sua infanzia, si rivolgerà ad altre figure maschili per provare a costruire un modello da seguire.

