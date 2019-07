Il Prati Gate diventerà un film tutto italiano, dando così vita alla storia di Mark Caltagirone.

Chi non ricorda le vicende legate all’ormai famoso Prati Gate? Con l’arrivo delle vacanze tutta la storia legata a Pamela Prati, Mark Caltagirone e company è diventata sempre meno chiacchierata ma non è stata dimenticata. In molti continuano a parlarne o a chiedersi se le tante denunce a carico un po’ di tutti hanno poi portato a qualcosa. E se per queste risposte bisogna attendere la ripresa della normale programmazione tv, qualcuno ha pensato bene di farci un film.

Un modo come un altro per non dimenticare una storia che nel giro di poco tempo è passata dal gossip alla cronaca, incuriosendo e affascinando non solo l’Italia ma anche alcuni paesi dell’estero che, venuti a conoscenza della strana storia, hanno iniziato a parlarne. Insomma, Mark Caltagirone sembra destinato a far parlare ancora molto di se e i più affezionati a questo personaggio potranno ora sentirne parlare anche in un film.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pamela Perriccolo: “ecco com’è nato Mark Caltagirone”

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda la storia di Mark Caltagirone e Pamela Prati CLICCA QUI!

Il film su Pamela Prati e Mark Caltagirone

Fonte Foto: Facebook video LiveNonèlaD’Urso



Dopo il libro (annunciato da Eliana Michelazzo), la storia più chiacchierata della primavera sta per diventare un film. A dirla tutta si tratta più che altro di un corto che sarà diretto da Gianni Ippoliti. Attraverso le pagine di Novella 2000, il regista ha infatti spiegato di voler portare avanti la storia anche in questo periodo di vacanze. Il progetto sarà quindi presentato il 23 Luglio a Maratea, in occasione delle giornate internazionali del cinema lucano.

Ma ecco i nomi degli interpreti. Il ruolo di Pamela Prati sarà affidato a Fabiana Latini. Quello di Barbara d’Urso a Elisa Bartolotti. La vera chicca è rappresentata però dalla presenza in scena di Mark Caltagirone, che per la prima volta avrà un volto, quello di Massimo Di Carlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Mark Caltagirone: il web chiede la serie tv a Netflix: ecco la risposta

Non si sa ancora se ci saranno anche i personaggi di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ex manager della Prati più che coinvolte nella storia dalla quale è nato anche quello che è ormai considerato un vero e proprio spin-off riguardante la storia della Michelazzo con l’inesistente (anche lui) Simone Coppi. Che ci sia materiale per un secondo spin-off?

Continuate a seguirci per avere nuove notizie sull’argomento.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Pamela Prati a Verissimo: “Mark Caltagirone è un’invenzione”

Leggi anche -> Barbara d’Urso, confessione chock: “ho avuto anche io un Mark Caltagirone”

Leggi anche -> Pamela Prati gate: “Mark Caltagirone non esiste”