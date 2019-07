Il dramma: bimbo di 4 anni beve la soda caustica

Un piccolo di 4 anni di Montoro è stato portato in ospedale in prognosi riservata all’ospedale Santobono di Napoli dopo aver bevuto in maniera accidentale della soda caustica. Il bambino, è stato portato urgentemente dai genitori al nosocomio Landolfi di Solofra da cui, dopo le prime cure, a causa dell’aggravamento delle sue condizioni, è stato trasferito a Napoli a bordo di un mezzo di soccorso con a bordo medico rianimatore e pediatra. Su questa storia stanno indagando i carabinieri di Baiano.

Le condizioni di salute del bambino sono gravi ma non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, il piccolo si sarebbe provocato ustioni alla bocca. Un esame endoscopico (gastroscopia) rivelerà se ha riportato danno anche all’esofago e allo stomaco. Ulteriori esami faranno capire quanto è stata grave questa ingestione.

Bimba di un anno cade dalla sedia e batte la testa

Mortara, cuore della Lomellina. Ci troviamo in provincia di Pavia dove c’è stato un incidente domestico per una piccola di un anno. La bambina, è caduta dalla sedia e ha picchiato il cranio mentre si trovava in casa davanti agli occhi dei genitori. La bimba, subito soccorsa e trasportata in elicottero agli Ospedali Riuniti di Bergamo, è in gravi condizioni: durante il trasporto al nosocomio è parsa migliorare leggermente. Per i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Luca Zingaretti, Montalbano, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Leggi anche -> Tiziano Ferro si è sposato in gran segreto

Leggi anche -> Francesco Sarcina tradito dalla moglie e da Scamarcio