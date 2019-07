A settembre torna il suo programma atteso da molti: ora però, la conduttrice è stata vittima di commenti. Ecco le critiche a Caterina Balivo per una foto..

In molti lo seguono e in molti ne attendono il ritorno: a partire da settembre torna sugli schermi di Rai 1 il programma televisivo “Vieni da me”, condotto da Caterina Balivo, che intrattiene con interviste, partecipazioni degli ospiti, esibizioni e scherzi telefonici.

In onda dal 2018, il programma ha già vissuto una serie di numerose puntate di successo, nelle quali è stata apprezzata sempre di più proprio la conduzione della Balivo, ormai conduttrice televisiva navigata dopo l’exploit avuto con “Detto Fatto” su Rai 2, iniziato ormai nel lontano 2013.

L’ex modella campana infatti è cresciuta, sia anagraficamente che lavorativamente parlando, e proprio come tante sue colleghe del mondo della tv è a passo con i tempi e fa un uso assiduo dei social network.

Proprio da Instagram infatti arrivano le ultime critiche a lei rivolte, che la accusano di star mostrando troppo ora che è in vacanza e come molti si sta godendo il mare nella sua terra d’origine..

“Ma lo fai apposta?”: le critiche per una foto in costume di Caterina Balivo

E’ bastata una foto in costume per far accendere alcuni follower del suo profilo Instagram: in questo momento infatti Caterina Balivo si trova a Capri in compagnia della sua famiglia, per riposarsi e godersi l’estate in attesa del ritorno sul piccolo schermo.

La bella conduttrice campana è stata infatti immortalata in uno scatto su un motoscafo mentre guarda il cielo: nella foto però, c’è un particolare che a tanti non è affatto sfuggito. E i commenti mirano dritti dritti al punto: “ma lo fai apposta? Ti si vede il capezzolo”, “ma come te la tiri Caterina!”, e molto altro.

Commenti non gentilissimi quindi, che però la stessa Balivo ha deciso di non rimuovere, nonostante alcuni suoi fan glielo abbiano chiesto esplicitamente: “Forse li cancellano o non li hanno (i commenti che ricevono i suoi colleghi). Io non lo faccio perché bisogna mostrare a tutti il livello delle persone”.

