Secondo gli astri è molto facile riconoscere una persona innamorata di te, dipende tutto dal suo segno zodiacale

Capire i sentimenti profondi degli altri non è un compito facile. Sempre più spesso le relazioni sono complicate e le sensazioni si confondono in una massa di emozioni difficili da decifrare. In effetti, l’era moderna ha portato con sé una miriade di strumenti che hanno trasformato relazioni precedentemente chiare e dirette in veri e propri enigmi. Tra “Ti amo” per colpire “Mi Piace” sui social network e i messaggi subliminali inseriti in ogni pubblicazione, l’amore si perde ed è sempre più difficile da decifrare.

Per tornare alle origini di questo sentimento e capire se una persona ti ama davvero, non c’è niente di meglio che tornare alle origini delle caratteristiche dell’ umano e la sua natura profonda.

Gli astri ti rivelano quali sono le azioni di ciascun segno dello zodiaco quando è innamorato:

Ariete

Ferventi seguaci del gioco della seduzione, gli Arieti non sanno come essere discreti. Quando sono attratti da qualcuno, i nativi di questo segno tendono a inviare segnali che hanno il dono di non passare inosservati. Sorridenti e affascinanti, non hanno mai aspettato molto prima di mostrare il loro interesse per l’altro.

Toro

All’inizio, piuttosto distanti, i Toro ci girano un pò intorno prima di fare il primo passo. Molto sottili, si armano di umorismo, fascino e un sorriso devastante per sedurre la persona che li interessa.

Gemelli

A causa della loro dualità, i Gemelli tendono a soffiare caldo e freddo quando sono attratti da una persona. Per i nativi di questo segno, è un modo per proteggere i loro sentimenti senza mettersi in pericolo e rischiando di rivelare la loro vulnerabilità.

Cancro

Generoso e premuroso, il Cancro mostra il loro affetto attraverso azioni quotidiane legate al tuo benessere. Con piccoli tocchi come chiamarti per sapere se hai mangiato o se stai bene, i nativi di questo segno ti mostrano il loro amore crescente.

Leone

Il minimo che possiamo dire è che il Leone non passa attraverso quattro vie. I nativi di questo segno sono diretti e quindi non esitano ad usare i grandi mezzi per dimostrare il loro affetto. Da soli o in pubblico, mostrano i loro sentimenti con orgoglio e raddoppiano l’attenzione per evidenziare la loro sincerità.

Vergine

A differenza dei segni precedenti, i nativi della Vergine non sono più aperti riguardo alle loro emozioni. Il loro approccio tipico è quello di studiare la persona che li interessa e di assicurarsi del proprio affetto prima di dichiarare il proprio amore.

Bilancia

Tradizionale e romantica, la Bilancia è un pò antiquata e gode di cene a lume di candela e ballate al chiaro di luna. Lungi dall’essere timidi, vogliono semplicemente rimanere concentrati sull’essenziale, cioè sul loro partner.

Scorpione

Intensi e misteriosi allo stesso tempo, gli Scorpioni parlano poco ma tendono a inviare onde magnetiche che ti invadono senza preavviso. Non saprai quando o come i nativi di questo segno ti hanno sedotto, finché non ti rendi conto che la magia ha già funzionato e sei innamorato.

Sagittario

La natura avventurosa del Sagittario è a volte considerata – erroneamente – come incuria. Tuttavia, la libertà di questo segno non esclude alcun desiderio di stabilità. Se condividi la stessa visione del mondo, il Sagittario non esiterà a fare il primo passo per invitarti a unirti a lui nelle sue folli avventure.

Capricorno

Sarai la loro priorità, indipendentemente dalle circostanze, non importa il tempo, non importa le difficoltà … Il loro atteggiamento nei tuoi confronti può sembrare troppo disciplinato, ma sappi che sarà solo perché vogliono fare le cose nel modo migliore.

Acquario

Per capire l’Acquario, prestate attenzione al loro linguaggio del corpo quando sono in vostra presenza. Mani che si sfiorano l’una contro l’altra, occhi giocosi, intonazioni profonde e calde quando sono indirizzate a te, tanti modi che implementano per comunicare i loro sentimenti.

Pesci

I Pesci sono indipendenti e danno molta importanza al loro spazio. Tuttavia, questa nozione scompare quando sono innamorati o attratti da qualcuno. Così, mettono da parte i loro desideri di libertà per mostrare alla persona che li interessa che sono pronti a investire.

