Si è spento oggi Andrea Camilleri, noto scrittore siciliano nonché “padre” del commissario Montalbano.

Le sue condizioni erano critiche ormai da un po’, ovvero da quando dieci giorni fa era stato ricoverato a Roma per via di un attacco cardiaco. Da allora, Andrea Camilleri, non si era più ripreso, peggiorando di giorno in giorno fino a quando gli stessi medici avevano interrotto i gazzettini medici. Lo scrittore si è spento infine questa mattina alle 08:20. Al suo fianco la moglie e le figlie che in questo periodo gli sono sempre rimaste accanto. Con lui se ne va un pezzo di storia della letteratura, nonché uno degli autori sicuramente più affermati ed amati del Novecento e dei nostri tempi.

Addio ad Andrea Camilleri

Autore di più di cento libri, Andrea Camilleri aveva perso la vista da un po’ ma non la voglia di raccontare storie. Diventato autore in età matura, circa 25 anni fa è divenuto famoso grazie alla serie dedicata al commissario Montalbano e pubblicata dalla casa editrice Sellerio. Una fama che si è fatta ancor più grande con l’arrivo della fiction che ha portato ad una vendita incredibile di copie.

Ora, per il famoso commissario, del quale era uscito da poco un nuovo romanzo, ci saranno solo i tanti ricordi ed un romanzo finale che come ammesso tempo fa dallo stesso Camilleri è stato scritto più di dieci anni fa e messo da parte per essere appunto l’epilogo di un personaggio amato da molti.

Una storia custodita per anni in un cassetto e che ora più che mai si fa preziosa per i tanti lettori che si trovano commossi al pensiero che l’ideatore di questa storia non c’è più, anche se a suo modo potrà vivere per sempre attraverso le tante pagine scritte.

Perché Camilleri, è stato autore di più di cento libri, molti dei quali anche storici. Uno scrittore che amava il suo lavoro e che spaziava tra fantasia e realtà, mescolando ambienti e atmosfere dando sempre vita a qualcosa di nuovo.

Oggi, quindi, saranno in molti a piangerlo. Intanto, è già stato reso noto che per volontà sua e della famiglia le esequie saranno riservate ma verrà reso noto il posto dove sarà possibile portare un ultimo omaggio.

