Andrea Camilleri si è spento oggi, lasciando il mondo dell’editoria in lutto.

Si è spento all’età di 93 anni Andrea Camilleri, il noto scrittore nonché “padre” del famoso commissario Montalbano.

Lo scrittore siciliano si è spento a Roma dove viveva da anni ed era ricoverato il 17 Giugno in seguito ad un arresto cardiaco. Camilleri era famoso in modo particolare per via del personaggio del commissario Montalbano al quale è stata dedicata anche la famosa fiction.

Per approfondire l’argomento guarda il video e clicca qui -> Addio ad Andrea Camilleri, creatore del commissario Montalbano

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI