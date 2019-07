Stasera in tv, martedì 16 luglio: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro ti proporranno per la prima serata di oggi. Arriva il palinsesto tv!

Sapete già come passerete la serata di oggi? Se la risposta è “a casa, in totale relax”, CheDonna.it ha pronta per voi la così detta “ciliegina sulla torta”.

Quale serata casalinga può infatti prescindere da un po’ di sana tv? Che sia un film, un programma di approfondimento una serie la vostra trasmissione ideale, il palinsesto televisivo della prima serata di oggi ha senza dubbio ciò che fa al caso vostro e CheDonna.it è pronta a dimostrarvelo.

Ecco infatti qui di seguito un elenco completo di tutto ciò che i principali canali in chiaro stanno per proporvi questa sera.

Sfoglia con noi questo dettagliato prospetto e scegli il programma su misura per te. Una serata da 10 e lode ti attende!

Stasera in tv: palinsesto martedì 16 luglio

Rai Uno – The Resident – Stagione 1 Episodio 10 – Fantasmi (Telefilm)

Presso il Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta lavora l’affascinante dottor Conrad Hawkins, uno specializzando arrogante e risoluto, istintivo e geniale, dai modi assolutamente anticonvenzionali. A costui viene affidato il tirocinante dottor Devon Pravesh, fresco di laurea e animato da grandi ideali che però la pratica della medicina metterà in seria discussione.

Rai Due – Squadra Speciale Cobra 11 – Stagione 22 Episodio 13 – Sopravvivenza (Telefilm)

A dare la caccia a un pericoloso assassino non saranno questa volta solo Semir e Paul ma anche una banda di rapinatori che lo sta cercando per vendicare l’uccisione della sorella del capo.

Rai Tre – Un tirchio quasi perfetto (Film)

Non mettere mai mano al portafoglio: questo l’unico obbiettivo della vita del tirchio per eccellenza, Franois Gautier. La scoperta di avere una figlia di cui ignorava l’esistenza e l’innamoramento per una donna mineranno però questa sua certezza. Franois dovrà infatti nascondere la sua propensione al risparmia e la cosa sarà fatta, letteralmente, a caro prezzo.