Nel prossimo autunno in prima serata su Canale 5 la seconda stagione di Rosy Abate – La serie. Scopriamo insieme tutte le novità della fiction con Giulia Michelini.

Questa sera, 16 luglio, su Canale 5 la replica dell’ultima puntata di Rosy Abate – La Serie, il fortunato spin-off che ha riportato in prima serata uno dei personaggi più amati nella storia delle fiction.

Ma l’attesa per i fans della mafiosa interpretata da Giulia Michelini non sarà di nuovo lunga. Secondo le anticipazioni televisive di Tv Sorrisi e Canzoni infatti la seconda stagione è in programma il prossimo autunno.

Rosy Abate 2 – La Serie, tutte le novità sulla fiction di Canale 5

I fans di Squadra Antimafia da tempo chiedevano di rivedere sul piccolo schermo Rosy Abate e finalmente lo scorso anno sono stati accontentati. La fiction che vede al centro la ‘Regina’ di Palermo, finalmente tornata ad avere un ruolo principale. É tornata lei, è tornato anche il figlio Leonardino che sembrava essere morto i quell’attentato e ci sono nuove storie che la vedono al centro, sempre più sola ma anche combattiva.

É il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni a svelare in anteprima le anticipazioni tv su Rosy Abate 2 – La Serie che verrà programmato il prossimo autunno su Canale 5 come è stato anche confermato di recente durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione. La serata scelta è quella di venerdì, ma non è chiaro se il mese prescelto sarà quello di ottobre.

Da dove si ricomincia quindi? Rosy Abate 2 – La Serie partirà dalla sua protagonista principale che esce dal carcere e si metterà subito in cerca di Leonardo. Rosy scoprirà così che il ragazzo è finito nelle mano di una famiglia mafiosa e si è anche innamorato della figlia di un boss.

La missione di sua madre sarà quella di salvarlo, ma come fare? E soprattutto, dopo tutto quello che ha passato Leonardino sarà ancora disposto a stare con sua madre dalla quale in passato si è sentito abbandonato, anche se c’erano dei motivi molto gravi?

Secondo le anticipazioni, saranno cinque le puntate di Rosy Abate 2 – La Serie e nel cast insieme all’amatissima Giulia Michelini troveremo anche Vittorio Magazzù, l’attore scelto per interpretare il giovane Leonardo, Paola Michelini (sorella nella vita reale di Giulia) che sarà Regina Santagata, Davide Devenuto che lascia per una volta Un posto al sole per vestire i panni del boss Castello. Ma tornerà anche Claudio Gioè, altro storico protagonista di Squadra Antimafia, nei panni di Ivan Di Meo, padre biologico di Leonardino).

