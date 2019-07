Meteo mercoledì 17 luglio: il sole torna a splendere ovunque

Coloro che abitano al nord dello Stivale incontreranno un meteo perlopiù stabile e sereno su tutti i settori, non fosse per qualche innocua velatura nelle prime ore del mattino. Potrebbero tuttavia verificarsi degli acquazzoni o temporali a partire dalla seconda parte della mattinata sulle Alpi, sulle Prealpi e quindi nelle aree della Liguria centro-occidentale. Fenomeni in complessiva attenuazione dalla serata. Sulle grandi città tempo sereno, non fosse per qualche velature. Le temperature saranno stabili.

Il cielo al centro

Chi si trova nelle regioni centrali della Penisola avrà a che fare con un clima in prevalenza soleggiato e sereno, non fosse per delle velature a carattere locale di passaggio e qualche presenza più importante nelle zone appenniniche. Pur qui sul fronte temperature non dovrebbero presentarsi particolari variazioni con massime tra i 27 e i 32 °C. Sulle grandi città attesi cieli limpidi o al massimo sporcati da qualche nuvola.

Il cielo al sud

Disturbati nei giorni scorsi da continue piogge anche il sud e le isole tornano a sorridere. Nella giornata di mercoledì è infatti previsto bel tempo ovunque con cieli in prevalenza tersi o con poche nuvole non fosse per delle velature qua e là di passaggio. Per quanto concerne le temperature, i valori massimi di attesteranno in leggero aumento con punte che oscilleranno tra i 25 e i 30 °c. Sulle grandi città previsto bel tempo e caldo al pomeriggio. Soltanto a Palermo le nuvole si faranno vedere al mattino per poi dissolversi nel corso del pomeriggio.