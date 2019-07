Quando abbiamo poco tempo e poche idee in testa su cosa preparare per cena, ecco che le insalate ci aiutano. Sono ricette per tutti, che costano poco ma in compenso rendono tanto.

Dite la verità: dopo aver cucinato tutto l’anno, d’estate la sola idea di accendere un fornello, con il caldo che c’è fuori, vi mette ansia. Avete perfettamente ragione, ma proprio per questo ci sono le insalate estive.

Si preparano in pochi minuti, aiutano a stare leggeri e potete anche farle la sera prima conservandole poi in frigo almeno per un paio di giorni. Ma chi l’ha detto che sono buone da mangiare solo quando fa caldo?

Insalate facili e veloci, ecco qualche trucco

L’idea di fondo delle insalate è quella di non dover cuocere nulla, o quasi. E di utilizzare prodotti di stagione, perché fanno meglio di quelli conservati o surgelati. Come nell’insalata di arance e olive nere, un piatto originario della Sicilia autunnale e invernale, perché quelle sono le stagioni ideali per il suo ingrediente principale.

4 arance Tarocco

3 finocchi

120 g olive nere

1 cipolla rossa tipo Tropea

olio

sale e pepe

Pulite i finocchi tagliando il gambo e togliendo la parte esterna. Affettateli molto sottilmente, a mano o con una mandolina, e metteteli in una ciotola ciotola con acqua ghiacciata. Sbucciate le arance a vivo, eliminando la buccia e la parte bianca. Poi affettatele e tenete da parte.

Mettete in una boule i finocchi ben asciugati, gli spicchi di arancia e le olive nere tagliate a rondelle, oltre alla cipolla tagliata a fettine sottili. Condite con olio extravergine, sale e pepe. Mescolate bene e servite fresca.

Insalata di melone e prosciutto

1 melone

180 g di prosciutto crudo

80 g di rucola

3500 g bocconcini di mozzarella

olio extravergine

sale e pepe nero

Tagliate a metà il melone ed eliminate i semi all’interno con un cucchiaio. Ricavate delle palline di melone con uno scavino, tipo quello da gelato, tagliate le mozzarelline a metà e lavate la rucola prima di tagliarla fine.

Preparate il condimento con olio extravergine, sale e pepe nero, poi mettete insieme tutti gli ingredienti compreso il prosciutto tagliato a fettine sottili condite. Potete anche servirlo direttamente nelle due parti del melone tagliato.

Insalata di feta e barbabietola

2 barbabietole rosse precotte

120 g di feta

alcune foglie di menta

1 cucchiaio di aceto balsamico

2 cucchiai di olio extravergine

sale e pepe

Tagliate le barbabietole già lessate a cubetti (le trovate direttamente nei supermercati o in gastronomia). Poi mettetele in una ciotola, conditele con un po‘ d’olio, il sale e il pepe, poi mescolate

Tagliare la feta a cubetti, sminuzzate le foglie di menta e aggiungete tutto nella ciotola insieme alle barbatietole. Finite di condire con il resto dell’olio e l’aceto balsamico, poi servite.

