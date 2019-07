Scopri quali sono i segni zodiacali che cambiano più spesso umore e per quale motivo lo fanno.

Fonte: Istock

Quando si ha a che fare con gli altri, si spera sempre di trovare persone sorridenti e il più possibile positive. Le persone di buon umore, infatti, sono socialmente più apprezzate in quanto tendono a non appesantire le conversazioni e sanno sempre come strappare un sorriso. Per quanto strano possa sembrare, però, c’è una categoria di persone che tende a destabilizzare ancor più di quelle di cattivo umore e si tratta di quelle che mutano di continuo, rendendo difficile rapportarglisi o prevedere in che stato le si troverà in una determinata situazione. Si tratta di persone che oscillano da un umore ottimo ad uno pessimo e spesso senza ragioni precise. Ciò accade in parte per il carattere ma soprattutto per l’influenza che le stelle hanno su di loro.

Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più misteriosi e quali sono i segni dello zodiaco che amano i pettegolezzi, scopriremo quali sono quelli che cambiano spesso umore. Trattandosi di un modo di fare che ha molto a che fare con il sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un quadro più completo.

I segni zodiacali che cambiano spesso umore e quelli che invece si rivelano piuttosto stabili

Fonte: Istock

Ariete – Di umore un po’ variabile

I nati sotto il segno dell’Ariete vivono molto alla giornata e tendono a farsi guidare dalle emozioni e da ciò che accade. Questo fa di loro persone che se da un certo punto di vista possono essere considerate mediamente stabili e con un umore solitamente positivo, ogni tanto tendono a variare e a diventare a tratti imprevedibili. Ciò avviene di solito quando ricevono qualche brutta notizia o quando sono tesi perché temono di non poter raggiungere l’obiettivo che si sono prefissi. Per fortuna si tratta di momenti passeggeri che tendono a passare relativamente in fretta e senza che loro dicano nulla.

Fonte: Istock



Toro – Piuttosto stabili

I nativi del Toro appaiono di umore abbastanza stabile. Ciò è dovuto dal fatto che di base hanno un temperamento tranquillo che li porta a vivere in modo moderato sia gli eventi positivi che quelli negativi. Certo, anche loro come tutti hanno dei periodi in cui l’umore tende ad oscillare ma sono piuttosto bravi a nascondere la cosa e solo chi li conosce bene riesce a notare la differenza. Con colleghi, amici non estremamente intimi e conoscenti si sforzano di apparire sempre allo stesso modo, evitando così di scoprirsi, cosa che per loro sarebbe indice di vulnerabilità.

Fonte: Istock



Gemelli – Estremamente instabili

I nati sotto il segno dei Gemelli sono coloro che all’interno dello zodiaco tendono a cambiare umore più facilmente. Instabili per natura sono capaci di passare dal buon umore ad uno decisamente pessimo nel giro di pochissimo tempo. Ciò avviene perché, estremamente umorali, si lasciano guidare dagli eventi, prendendo ogni cosa di petto e agendo spesso senza ragionare. Così, quando sentono che le incognite sono troppe tendono a farsi nervosi e a chiudersi in se stessi salvo tornare di ottimo umore appena la loro percezione delle cose cambia. Si tratta di un modo di essere che fa parte di loro e che difficilmente potrà cambiare. Allo stesso tempo è anche parte del loro fascino in quanto riescono a vivere il tutto con una tale gamma di emozioni da risultare sempre interessanti e mai pesanti o noiosi.

Fonte: Istock

Cancro – Sempre pronti a cambiare umore in peggio

I nativi del Cancro amano apparire come persone dolci, posate e sempre positive. In realtà dentro di loro albergano una serie di emozioni contrastanti che li portano spesso e volentieri a cambiare umore. Quando ciò avviene è sempre in negativo e questo dipende in gran parte dal loro essere permalosi. Se si sentono punti sul vivo tendono infatti a prendersela per ogni cosa e a dare il peggio di se, diventando scontrosi e a volte persino aggressivi. Situazione che cambia solo quando si riesce a far cambiare loro idea, riportandoli di umore migliore.

Fonte: Istock



Leone – Abbastanza orientati sul buon umore

I nati sotto il segno del Leone si mostrano sempre positivi e di buon umore. Gentili con tutti amano l’idea di portare una ventata di allegria nelle vite altrui. Come spesso accade, hanno però un’altra faccia della medaglia che li vede come persone che se non ricevono ciò che si aspettano cambiano repentinamente umore. Nel loro caso si tratta delle attenzioni altrui. Bisognosi di sentirsi sempre al centro dell’attenzione, si mantengono allegri fin quando ciò avviene. Quando qualcuno osa concentrarsi su altro, però, possono diventare acidi e persino scontrosi, mostrando una parte di se inedita ma non meno reale di quella più positiva.

Fonte: Istock



Vergine – Imprevedibilmente instabili

I nativi della Vergine sono persone spesso insicure e questo può renderli piuttosto umorali. Pessimisti di natura non sono spesso di buon umore ma fin quando riescono a mantenere una costante nel loro modo di essere, avere a che fare con loro risulta abbastanza semplice. Il vero problema è quando si mostrano stranamente di buon umore. In tal caso, infatti, riescono così bene nel loro intento da riuscire a portare il sole nelle vite di chi li circonda. Il problema è che basta unos guardo, una parola o anche il più piccolo gesto percepito in modo negativo per farli passare dal giorno alla notte e renderli così negativi da rendere l’atmosfera improvvisamente cupa. Con loro, quindi, non ci si può mai rilassare del tutto perché il cambio di umore è sempre in agguato.

