Genitori: come comportarsi con un figlio autistico – VIDEO

Genitori e linee guida: come comportarsi con un figlio affetto da autismo infantile. Le regole comportamentali da seguire – VIDEO

Essere genitori non è mai semplice, quando poi in casa si ha a che fare con disturbi legati all’autismo, tutto diventa ancora più difficile. Ma non è impossibile e chi è genitore di un figlio autistico questo lo sa bene.

Le linee guida che ci indicano come comportarci con un bimbo affetto da disturbi autistici sono la base per una vita familiare il più possibile serena e tranquilla, sia per i genitori ma soprattutto per il bambino.

