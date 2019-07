Carenza di vitamine: come riconoscere i segnali – VIDEO

L’importanza delle vitamine e la loro carenza nel nostro organismo: come riconoscere i segnali? Le linee guida per il tuo benessere – VIDEO

La carenza di vitamine per il nostro organismo è cosa molto importante da tenere in considerazione. Spesso ci sentiamo spossate, stanche e nervose e non riusciamo ad attribuire il nostro malessere a nulla d’insolito, eppure l’insolito c’è: la mancanza di alcune vitamine!

I segnali che il nostro fisico ci indica come dei campanelli d’allarme non sono altro che una carenza di alcuni elementi e sali minerali indispensabile al buon funzionamento delle nostre capacità psicofisiche. Scopriamo insieme, quindi, quali sono i segnali da tenere presente se abbiamo una carenza di vitamine.

