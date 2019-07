Alan Palmieri chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Alan Palmieri è un conduttore e speaker radiofonico di 44 anni. Lui è nato l’11 febbraio 1975 in Svizzera, sotto il segno dell’Acquario, ma ha trascorso la sua infanzia in Puglia. Qui inizia a sviluppare una forte passione per il mondo dei media ma soprattutto per la radio. Sarà infatti a Radionorba che affinerà il suo talento da conduttore e da station manager. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata.

Nome: Alan Palmieri

Età: 44 anni

Data di nascita: 11 febbraio 1975

Luogo di nascita: Svizzera

Segno zodiacale: Acquario

Professione: conduttori, speaker radiofonico

Account social: Instagram Facebook

Alan Palmieri: Instagram e vita privata

Alan Palmieri è molto attivo su Instagram, il suo profilo è seguito da 7,2mila followers e conta 132 post. Qui è solito condividere foto che riguardano la sua carriera tuttavia sono presenti anche selfie e scatti insieme ad amici e parenti. Il suo profilo ufficiale, se volete seguirlo, è questo qui. Ha un profilo anche su Facebook, qui ama condividere con i suoi amici quasi esclusivamente foto che riguardano la sua carriera o la sua vita quotidiana, sono presenti anche selfie. Se volete vedere il suo profilo, lo trovate qui.

Per quanto riguarda la vita privata di Alan Palmieri non sappiamo molto infatti ama mantenere la sua vita lontano dalle telecamere. Nonostante ciò sappiamo è sposato, sua moglie si chiama Caterina ed insieme hanno avuto la fortuna di diventare genitori.

Alan Palmieri: carriera

La carriera di Alan Palmieri comincia in radio, infatti alle sue spalle c’è una lunga esperienza a Radio 105 e RTL 102.5. Il suo sogno da adolescente era quello diventare il conduttore specializzato in musica dance elettronica, per una radio nazionale, o al limite il produttore musicale.

Dopo aver lasciato RTL a ridosso della nascita del figlio inizia a lavorare per Radionorba il suo sogno di diventare speaker diventa realtà. Inoltre con il passare del tempo si afferma come uno dei conduttore di punta fino a diventare station manager. Nel 2018 e nel 2019 lo troviamo alla conduzione di Battin Live affiancato da Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore.

