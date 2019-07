Temptation Island 2019, David Scarantino deluso dalla fidanzata Cristina Incorvaia: “che vergona”. Storia al capolinea per la coppia?

Storia al capolinea per David Scarantino e Cristina Incorvaia? La coppia di Temptation Island 2019 è in crisi: colpa degli atteggiamenti di lei che, nel villaggio di Temptation Island si sta lasciando andare con il single Sammy. Il modo di fare di Cristina sta deludendo enormemente David che non nasconde l’amarezza per ciò che sta vedendo.

Temptation Island, David deluso da Cristina: “che vergogna”

David comincia ad avere dei seri dubbi sulla volontà di portare avanti la storia con la fidanzata Cristina. Dal video diffuso da Temptation Island, infatti, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne si sfoga così di fronte ad un video della fidanzata: “Ma veramente, che vergogna… Ma che ridicola, ma è una donna adulta… No, non ci credo!”. Parole durissime quelle di David che sta ricevendo la solidarietà del pubblico che si è schierato in massa con lui condannando, invece, l’atteggiamento di Cristina.

Della coppia formata da David e Cristina ha parlato anche la dama del trono over, Valentina Autiero che conosce bene entrambi. “Credo proprio che usciranno da single, anche perché conosco bene David e so che è orgoglioso, e se lei esagera con i single, lui di sicuro liscia non gliela farà passare”, ha detto Valentina – “E’ un pesce fuor d’acqua a ‘Temptation Island’, perché è innamorato di Cristina e sta soffrendo questa situazione, questo distacco forzato da lei. Probabilmente, se non fosse così preso, sarebbe stato più protagonista, meno sulle sue…”.

Valentina, poi, su Cristina ha aggiunto: “Alla sua età non si possono avere solo grilli per la testa…Lei è arrivata a mettere in dubbio la sua relazione con David per Sammy…Ma il confronto tra loro non ha senso…”.

