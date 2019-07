Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i canali in chiaro più seguiti vorranno proporti per la prima serata. E’ il monento del palinsesto tv!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 15 luglio

Rai Uno – Parigi a tutti i costi (Film)

Maya, bella e giovane stilista di origine marocchina, lavora in una casa di moda di Parigi, città in cui vive da vent’anni. Oramai a un soffio dalla promozione, scopre di avere un permesso di soggiorno scaduto. Nel giro di 24 ore viene quindi espulsa e rimpatriata in Marocco. Un ritorno certo non facile a una cultura che oramai non le appartiene quasi più. Tornare in Francia sembra esser naturalmente il suo unico pensiero.

Rai Due – Hawaii Five-O – Stagione 8 Episodio 9 – Morte in mare (Telefilm)

Una donna priva di sensi viene ritrovata su un gommone di salvataggio. McGarrett, Danny, Tani e Junior si recheranno sullo yacht di cui la ragazza era ospite in occasione di una festa. Qui però la scoperta più sconcertante: un potentissimo agente biologico letale ha ucciso le persone a bordo e ora anche i quattro agenti sono stati esposti al contagio. Saranno costretti allora a rimanere sull’imbarcazione in attesa di un antidoto che il capitano Grover ha solo poche ore per riuscire a trovare.

Rai Tre – Before I Go to Sleep (Film)

Un incidente molto traumatico fa sì che una donna debba svegliarsi ogni mattina con la sua memoria azzerata. Tutto si complicherà ulteriormente quando nuove e terrificanti verità la costringono a mettere in discussione tutto ciò che la circonda