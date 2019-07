Raffaella Mennoia: “A Temptation abbiamo preferito non far vedere tutto”

Raffaella Mennoia fa un incredibile rivelazione su Temptation Island e ammette: “Abbiamo preferito non far vedere tutto”

Raffaella Mennoia ha rilasciato alcune dichiarazioni sul programma più amato in questo periodo dell’anno. L’autrice di Uomini e Donne si è detta contenta dei risultati ottenuti da Temptation Island, ascolti davvero altissimi per la prima serata di Canale 5, raggiungendo il 23% di share.

Inoltre ha rivelato quanto sia difficile selezionare le 6 coppie tra le innumerevoli che si presentano al provino: “Quando vedi una coppia al provino, a parte ascoltarli, pensi a una costruzione non sapendo la direzione che prenderà il loro percorso. Deve esserci tra di loro un vissuto che ti convince, io sono lo spettatore medio. Alla fine scelgo quella che mi piace di più e che vorrei vedere nel programma. Gli autori gestiscono le situazioni di un programma non facile ma scritto assolutamente no. In questo genere di trasmissioni non puoi scrivere nulla, devi lasciare libero chi partecipa”.

Tuttavia, gli autori del programma hanno preferito stabilire alcuni limiti oltre i quali non andare: “Ci sono cose che abbiamo deciso di non trasmettere, anche un avvicinamento a un bacio mi sembra più che sufficiente, in questo genere di trasmissioni non puoi scrivere nulla, devi lasciare libero chi partecipa”

Raffaella Mennoia non si aspettava un finale del genere

Raffaella Mennoia ha rivelato di essere rimasta sorpresa dal finale di questa di Temptation Island, in quanto fuori dalle sue aspettative: le registrazioni sono finite qualche settimana fa: “Sono rimasta perplessa e basita anche io, ci saranno confronti accesi. Avete visto quello di Nunzia e Arcangelo, vi sareste mai aspettato quell’atteggiamento di lui nel secondo falò? Saranno tutti confronti clamorosi, almeno altri due. Un finale che non pensavo nemmeno io quando li ho selezionati.”

Intanto sono iniziati i preparativi per Temptation Island Vip, il programma sarà registrato a fine agosto ma potremmo vedere le puntate sono a fine settembre mentre per quanto riguarda la conduzione il programma potrebbe essere affidato a Alessia Marcuzzi: “Per Temptation Island Vip, invece, le riprese inizieranno a fine agosto e il programma andrà in onda su Canale 5 da fine settembre. Per la conduzione, Simona Ventura è stata bravissima l’anno scorso, che possa esserci Alessia Marcuzzi? Probabile.”

