Lady Gaga, un’artista che senza dubbio detta tendenza e che non ha mai paura di osare, ha lanciato la sua nuova linea di makeup Haus Laboratories.

Haus Laboratories, una linea di makeup con cui la controversa artista Lady Gaga ha voluto trasmettere il suo messaggio alle donne che sta letteralmente facendo impazzire i suoi fan su Instagram.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Makeup: i prodotti da portare in vacanza per un trucco completo

Scopriamo il messaggio nascosto dietro questa collezione di cosmetici firmati dalla cantante e dietro ad un progetto che va al di la del makeup in se stesso.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Haus Laboratories di Lady Gaga, non solo una linea di makeup

Per Lady Gaga, avere la possibilità di firmare la linea di makeup Haus Laboratories e di ispirarla, è stato un modo per comunicare al mondo femminile e lo ha fatto con un primo messaggio su Instagram dal carattere molto controverso:

“L’ultima cosa di cui il mondo aveva bisogno è un altro beauty brand”

ma poi lancia un messaggio ben preciso e che è arrivato al cuore dei suoi fan e non solo:

“Si dice che la bellezza è negli occhi di chi guarda , ma per Haus Laboratories la bellezza è il modo in cui ti vedi tu”

Un concetto davvero rivoluzionario in un mondo in cui ci si riflette sempre negli occhi altrui e poi aggiunge:

“Il tuo fascino, come ti esprimi, la tua creatività. Vogliamo che impariate ad amarvi. Il nostro brand, le vostre regole”

Il messaggio è molto chiaro, bisogna amare se stessi come la stessa cantante ha dichiarato a Business of Fashion:

“…non lancerò un beauty brand che faccia sentire la gente insicura, o che possa intimorire. Voglio che la gente si senta liberata”

Poi racconta di come il makeup abbia rappresentato per lei un modo di esprimere se stessa, un modo per liberare tutto il suo mondo interiore e presentarsi al mondo come donna forte e piena di coraggio.

La linea Haus Laboratories sarà messa in vendita su Amazon in 9 paesi e la vendita ufficiale partirà da Settembre mentre sarà possibile preordinare i prodotti a partire dal 15 Luglio.

->>>GUARDA ANCHE:

Chi sono i makeupartist delle star, la foto gallery

Eyeliner bianco, il segreto per ingrandire l’occhio

Makeup: trucco anti caldo senza fondotinta-VIDEO-

Makeup: burro struccante fai da te-VIDEO-

Armocromia, analisi del colore per scoprire quali ti valorizzano di più

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI