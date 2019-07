L’anello che scegli può rivelare interessanti informazioni sulla tua personalità

La scelta di abiti e accessori rivela tantissime nformazioni sulla nostra personalità. Un vero mezzo di identificazione nella società, il nostro modo di vestire ci dice molto sulla nostra identità e sulla nostra cultura. Che si tratti del nostro gusto personale o della nostra categoria sociale, il nostro look è indicativo di diversi parametri che cerchiamo o non apprezziamo. Questo test della personalità è sorprendente. Scegliendo uno di questi anelli, emergerà un profilo completo e dettagliato di te.

Scegli un anello e ti dirò chi sei

Che si tratti del desiderio di essere singolari o di essere assimilati a un gruppo, la scelta del vestito non è banale. Può venire dall’influenza dei media o dal desiderio di promuovere un gruppo di persone singolari, come punk o rasta. Come accade per ogni capo indossato, anche gli accessori sono soggetti a diverse interpretazioni relative alla personalità dell’individuo.

Scegli uno di questi cinque anelli e scopri i tratti del tuo carattere, fino a ora insospettabili.

L’anello 1

Hai un temperamento da regina. Fedele e aggraziato, il tuo carisma irradia ogni stanza in cui entri. Sei fedele ai tuoi principi e valori e li rispetti in tutte le circostanze. Elegante, il tuo gusto è sempre sobrio e distinto. Vuoi motivare e ispirare le persone che incontri. La finezza è uno dei tuoi beni principali e tu trattieni la volgarità con orrore. Sei pura e autentica come un diamante grezzo.

L’anello 2

Sei una donna candida dal cuore tenero. Desiderio romantico, sei una vera amante dell’amore. Sensibile alla natura, il modo migliore per sedurti è quello di invitarvi a fare una passeggiata in riva al mare, dedicandoti all’amicizia nei bei tempi e nei brutti momenti. Il tuo grande senso di empatia ti permette di connetterti facilmente con le persone intorno a te. Tuttavia, fai attenzione a non indulgere troppo facilmente. Beneficerai dell’ essere più cauta.

L’anello 3

Sei una donna appassionata e impulsiva. Ti piace sedurre ed esercitare il tuo fascino su quelli che ti circondano. A volte, in un attimo, ti chiudi come un’ostrica e diventi inaccessibile. In verità, i tuoi stati d’animo condizionano le tue azioni e le interazioni con gli altri. Stravagante e talvolta esuberante, puoi annoiarti facilmente. Ma è certo che non provi mai indifferenza. Non ti piacciono i partner dimostrativi e preferisci fare il primo passo. È il tuo modo di mantenere il controllo.

L’anello 4

Sei una donna solare e generosa. Distinta, favorisci il minimalismo e non tolleri mai il superfluo. La tua capacità di ridere di tutto e sfruttare al massimo le avversità, è il fascino e la tua principale arma di seduzione. È questo temperamento infallibile che ti aiuta a superare gli ostacoli della vita di tutti i giorni. Indipendente, avrai molti problemi a sostenere le regole e i dettami della società. Ti rifugeri nella creatività per esprimere la complessità dei tuoi sentimenti. Il tuo temperamento molto libero come coppia potrebbe innescare alcune riserve nel tuo partner. Questo dovrà imparare a domare te e sublimare la tua singolarità.

L’anello 5



Sei una donna misteriosa e inafferrabile. Carismatica, ispiri gli altri tanto quanto li sfidi. La tua vita spirituale è ricca e hai un profondo interesse per le forze esoteriche. Per te, niente è il risultato del caso. Qualsiasi evento nella tua vita è motivato da un significato che l’universo cerca di comunicarti. Il tuo partner dovrà stimolarti intellettualmente a sedurti.

