Test della bottiglia: scegline una e scopri quale messaggio ha per te!

Oggi abbiamo deciso di proporti questo semplice test. Cosa devi fare? Immagina di essere su una bellissima spiaggia e di trovare sulla riva una bottiglia portata dalle onde. Al suo interno c’è un messaggio: pensa che quel messaggio è destinato a te! Ora osserva l’immagine sottostante e scegli una delle quattro bottiglie.

Test: il messaggio che la bottiglia ha per te!

Numero 1

Se la bottiglia che hai scelto è la numero uno questo significa che è il momento giusto per cercare di realizzare i tuoi vecchi sogni. Non legarti al passato perché spesso la nostalgia del passato non porta a nulla di buono è quindi opportuno andare avanti guardando al futuro. Datti da fare: nulla accade per caso, e nulla è donato per chi non si mette in gioco in prima persona.

Numero 2

Se la bottiglia che hai scelto è la numero due significa che devi smettere di avere paura di far vedere chi sei realmente. Spesso tendi a chiudere in te stessa poiché in passato qualcuno ti ha ferito ma così facendo finiresti per perdere molte buone opportunità che si presentano sul tuo percorso. La tua vita lavorativa potrebbe avere una svolta positiva e anche la tua situazione economica migliorerà sensibilmente.

Numero 3

Se la bottiglia che hai scelto è la numero tre significa che sei una persona generosa e altruista ricordati, però, di pensare anche al tuo di benessere. Lavora a favore degli altri, ma non a scapito dei tuoi stessi interessi. Prendi in mano la tua vita, non vergognarti di ciò che sei e dimostralo a tutti, potresti essere un grande leader.

Numero 4

Se la bottiglia che hai scelto è la numero quattro significa che ti devi concentrare principalmente sulla famiglia, gli amici, l’amore. Cerca di organizzare meglio impegni e contatti, vedrai che potrai trarne un grande vantaggio.

