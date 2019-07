Meteo lunedì 15 luglio: ancora brutto tempo diffuso

Nella giornata di lunedì il meteo sarà nel complesso instabile ovunque a causa dell’ingresso di una nuova perturbazione. Piogge e temporali ovunque al nord e al centro, a cui però seguirà un miglioramento.

L’instabilità l’ha fatta da padrone in questo fine settimana di metà luglio per via di una perturbazione di origine atlantica che si è diffusa lungo il territorio. Se questa domenica abbiamo avuto un tempo asciutto non fosse per dei temporali pomeridiani sulle regioni del nord, per l’intera giornata di domani la nuvolosità e la pioggia saranno protagoniste assolute sia sulle zone settentrionali, sia su quelle centrali. L’aria instabile si farà sentirà, ovunque fino a scendere verso il sud.

Secondo le più recenti previsioni la perturbazione però durerà il tempo di un amen visto che già martedì vivremo un miglioramento in particolare al centro-nord. Anche nei giorni successivi il clima resterà asciutto e con temperature gradevoli.

Le previsioni del 15 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord del Paese avranno a che fare con piogge in mattinata e temporali diffusi un po’ ovunque. Nelle ore pomeridiane instabilità, con acqua a secchi sull’Emilia Romagna e invece un po’ piu leggera a nord-ovest. Piogge serali sulla Romagna. Stabilità altrove con nuvolosità sparsa e schiarite.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali cieli nel complesso molto nuvolosi con piogge qua e là specialmente sulla Toscana. Nelle ore pomeridiane brutto tempo con piogge e acquazzoni sulle altre regioni. Alla sera di nuovo clima avverso con piogge e temporali sparsi.

Il cielo al sud

Chi abita al sud e sulle isole incontrerà in mattinata cieli densi di nuvole con clima instabile e qualche pioggerella tra la Calabria e la Sicilia. Più asciutto altrove. Nelle ore pomeridiane ombrelli aperti sulla Calabria e la Sicilia. Clima stabile altrove con cieli limpidi o poco nuvolosi. Alla sera di nuovo condizioni di meteo instabile con piogge a carattere locale.

Le temperature minime saranno in discesa, mentre le massime si riveleranno stazionarie o in salita specialmente al nord e al centro.

