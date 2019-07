I segni zodiacali che amano i pettegolezzi

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che amano spettegolare e quali preferiscono farsi i fatti propri.

L’estate, si sa, è il periodo della leggerezza. Una volta in vacanza si ha solo voglia di riposare la mente e di staccare con tutti i pensieri pesanti. Per questo motivo anche gli argomenti di discussione tendono a farsi più leggeri e tra i tanti quelli che hanno la meglio sono, senza alcun dubbio, i pettegolezzi. Che si tratti di gossip o di storie di persone che si conoscono, l’interesse della maggior parte delle persone si concentra infatti sugli altri, analizzandone pregi e difetti al fine di distrarsi dai problemi personali.

Ovviamente, come per ogni cosa, ognuno ha un suo modo personale di vivere le cose e questo avviene anche per i pettegolezzi. L’essere o meno propensi a chiacchierare della vita degli altri infatti dipende anche dall’influenza che le stelle esercitano sui vari segni zodiacali. Dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più misteriosi e quali sono le donne dello zodiaco che amano essere corteggiate oggi scopriremo quindi quali sono i segni zodiacali più portati a spettegolare.

Oroscopo: I segni dello zodiaco più pettegoli e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Decisamente pettegoli

I nati sotto il segno dell’Ariete possono sembrare così presi dalla propria vita da non avere il tempo per altro ma in realtà hanno uno spirito di osservazione senza pari. Ciò li rende persone in grado di carpire facilmente i segreti degli altri e ciò, unito alla loro voglia di perdersi in chiacchiere li rende persone estremamente portate al mondo dei pettegolezzi. In genere amano soprattutto ascoltarne di nuovi ma quando è il loro turno sono estremamente bravi a raccontare quanto hanno appreso, a volte condendo il tutto con pareri personali che rendono il tutto ancora più accattivante.

Toro – Pettegoli solo con le persone fidate

I nativi del Toro non sono particolarmente predisposti ad ascoltare i pettegolezzi perché di base tendono a non fidarsi di chi parla male degli altri in quanto sospettano che, voltate le spalle, possano fare lo stesso con loro. Se si trovano in famiglia o al cospetto di persone delle quali reputano di potersi fidare, allora si lasciano andare più volentieri ed ascoltare storie di altre persone diventa persino divertente. Forse non sono i più bravi nel raccontare ciò che avviene loro intorno ma sanno sicuramente come mantenere alta l’attenzione durante i classici pettegolezzi da spiaggia.

Gemelli – Altamente pettegoli

I nati sotto il segno dei Gemelli adorano tutto ciò che fa conversazione. Conoscere storie altrui da raccontare è quindi un aspetto che li attrae parecchio, specie quando sono stressati o sentono il bisogno di rilassarsi e non pensare ai propri problemi. Di norma non è una cosa che fanno con cattiveria ma semplicemente per passare il tempo, tanto che tendono a dimenticarsi quasi subito di particolari dettagli. Sul momento, però, adorano ascoltare storie nuove e quando possono si dilettano anche nel condividere ciò che sanno degli altri.

Cancro – Pettegoli

Si può dire che il livello di amore che i nativi sotto il segno del Cancro hanno per i pettegolezzi sia nella media. Se li ascoltano volentieri, infatti, fanno un po’ di fatica nel condividere ciò che sanno. In parte perché presi come sono da se stessi ricordano a malapena dettagli interessanti ed in parte perché si sentono in imbarazzo nel mostrare questa parte del loro modo di essere. Per questo motivo non risultano delle ottime compagnie in quanto raramente porteranno qualcosa di nuovo. Di contro, però, non si tirano mai indietro se si tratta di ascoltare e commentare.

Leone – Piuttosto pettegoli

I nati sotto il segno del Leone trovano i pettegoli un modo come un altro per attingere informazioni sugli altri. Per questo motivo, oltre ad interessarsene reputano li reputano utili oltre che divertenti. Questo fa si che siano sempre disponibili sia ad ascoltare che a condividere informazioni altrui al punto da essere tra i più informati dello zodiaco. Il loro modo di spettegolare è quindi visto sempre in modo positivo da chi è a caccia di novità o, più semplicemente, ha voglia di passare il tempo parlando di cose frivole ed in grado di alleggerire la mente.

Vergine – Molto pettegoli

I nativi della Vergine sono degli ottimi osservatori e sono propensi a giudicare gli altri. Questo fa di loro uno tra i segni più portato al pettegolezzo perché anche dopo una breve conoscenza sono in grado di esprimere giudizi e di cogliere particolari che i più neppure noterebbero. Sebbene ad un primo approccio possano sembrare restii a condividere ciò che sanno, una volta entrati in confidenza e mollati i freni si lasceranno andare in modo inatteso, dimostrandosi degli ottimi conversatori sempre pronti a svelare chicche interessanti su chiunque conoscano, anche se solo sommariamente.

